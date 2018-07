Trump propondrá a Juncker que la UE y EE UU deroguen todos los aranceles

(EFE).- El presidente de EE UU, Donald Trump, propondrá este miércoles al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, la derogación de todos los aranceles mutuos, según anunció el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

"La Unión Europea (UE) viene mañana [por hoy] a Washington a negociar un acuerdo comercial. Tengo una idea para ellos. ¡Tanto EE UU como la UE suprimimos todos los aranceles, restricciones y subsidios! ¡Eso sería finalmente comercio libre y justo!", escribió Trump.

El mandatario dijo, además, que EE UU "está preparado" para adoptar su propuesta, pero aventuró que la UE "no lo estará".

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t!