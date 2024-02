Trump aplasta en los 'caucus' de Nevada y se impone en los de las Islas Vírgenes de EE UU

(EFE).- El ex presidente estadounidense Donald Trump consiguió una tan abrumadora como previsible victoria en los caucus de Nevada y ganó también en los celebrados en las Islas Vírgenes de EE UU, donde ni siquiera tuvo que hacer campaña para triunfar entre los votantes republicanos.

Trump está muy cerca de hacerse con la nominación de su partido de cara a las elecciones presidenciales de noviembre después de sus éxitos rotundos en Iowa, Nuevo Hampshire, Nevada e Islas Vírgenes de EE UU. Necesita 1.215 delegados para proclamarse oficialmente como candidato.

En el conocido como Estado Plateado, con tan solo un 1% de escrutinio, las proyecciones de medios como The New York Times o The Washington Post –equipados con tecnología para estimar resultados electorales– ya lo daban como ganador con un 97,6% de los sufragios, frente al 2,4% de Ryan Binkle, un pastor poco conocido afincado en Texas,

Por su parte, el territorio de las Islas Vírgenes de EE UU cayó de su lado, sin ni siquiera hacer campaña, obteniendo, al menos, un 75% de los apoyos

"Vosotros sois la razón por la que voy a hacer América grande de nuevo. A lo largo de cada caza de brujas, redada, acusación y arresto, nunca te fuiste de mi lado. Siempre te amaré por eso. Soy la única persona que puede parar a Joe Biden", afirmaron desde la campaña del ex jefe del ejecutivo de EE UU en un comunicado tras certificarse su triunfo en Nevada.

Por su parte, el territorio de las Islas Vírgenes de EE UU cayó de su lado, sin ni siquiera hacer campaña, obteniendo, al menos, un 75% de los apoyos en contraste con el 25% que cosechó la ex embajadora de EE UU ante la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

Resta por saber si la ejecutiva republicana a nivel nacional decide finalmente si en los caucus de las Islas Vírgenes de EE UU se reparten nueve o cuatro delegados. Sin embargo, Haley no pudo competir en los caucus de Nevada porque lo hizo este pasado martes en las primarias republicanas del mismo estado y su partido estableció que los candidatos debían elegir entre una u otra cita, una estrategia diseñada a la medida de Trump para afianzar su hegemonía dentro de la formación conservadora.

Y es que, durante décadas, Nevada celebró caucus pero, como esas citas solían provocar cierto caos, los legisladores estatales aprobaron en 2021 una ley que abandonaba ese modelo de votación y establecía que las autoridades estatales debían organizar primarias cuando hubiera más de un aspirante.

Esa ley tenía un vacío legal porque no especificaba cómo el Partido Republicano asignaría al ganador los 26 delegados de Nevada que, tras presión del núcleo duro de Trump, acabó cediendo para repartirlos en los caucus.

Para mayor desgraciar de Haley, la ex gobernadora fracasó en las primarias del martes, donde los votantes respaldaron la opción de 'ninguno de los candidatos' que aupaba aún más a Trump.

"Parece que la única sorpresa aquí es el esfuerzo realizado para negar a Nikki Haley incluso una victoria moral cuando ella y su equipo sabían con mucha antelación que sólo importaba el 'caucus' de Nevada", explicó a EFE David McCuan, profesor de la Universidad Estatal de Sonoma (California) y experto en política estadounidense.

Haley cada vez tiene más difícil aguantar en la carrera por la nominación republicana hasta, al menos, una última batalla en su estado natal, Carolina del Sur, el próximo 24 de febrero.

El mismo día, la noticia para los demócratas estaba en Washington, donde el presidente Joe Biden, fue eximido por la retención de documentos clasificados, pero las conclusiones de la fiscalía suponen un duro golpe para él dado que subrayan la mala memoria del mandatario, quien busca la reelección a sus 81 años.

El Departamento de Justicia ha estado investigando a Biden desde que a finales de 2022 fueron hallados en su domicilio de Delaware y en una oficina privada una veintena de documentos clasificados de la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

El caso recuerda al del ex presidente Donald Trump, posible rival de Biden en las elecciones de noviembre, aunque este acabó imputado por haberse negado a devolver centenares de documentos que retenía en su mansión de Florida.

Robert Hur, fiscal especial encargado del caso de Biden, publicó este jueves el informe de sus investigaciones en el que descarta recomendar cargos contra el mandatario, aunque concluye que el demócrata retuvo intencionadamente los documentos.

"Nuestra investigación encontró pruebas de que el presidente Biden retuvo y divulgó intencionadamente materiales clasificados después de su vicepresidencia cuando era un ciudadano privado", relata el fiscal.

Entre los documentos clasificados hay material relacionado con la política de Estados Unidos hacia Afganistán y anotaciones manuscritas de Biden sobre cuestiones de seguridad nacional y temas sensibles de inteligencia. No obstante, Hur sostiene que las pruebas recabadas no son suficientes como para considerar al mandatario culpable de un delito.

La política del Departamento de Justicia establece que el jefe de Estado no puede ser acusado mientras esté en ejercicio, pero el fiscal afirma en su informe que habría llegado "a la misma conclusión" incluso si no existiera esta limitación.

Entre las casi 400 páginas de conclusiones de la investigación lo que más revuelo ha causado son las varias referencias que Hur hace sobre la mala memoria del presidente. El fiscal comenta que Biden demostró "una memoria significativamente limitada" en los interrogatorios y que su condición en 2023 había empeorado en comparación con grabaciones que se tenían de 2017.

El mandatario, por ejemplo, no recordaba las fechas en las que ejerció como vicepresidente, habiendo olvidado tanto el año en el que comenzó como en el que concluyó ese cargo. "No recordaba ni siquiera cuándo murió su hijo Beau", fallecido de cáncer en 2015, relata el fiscal.

Según el informe, el presidente se mostró en los interrogatorios "como un anciano con buenas intenciones y mala memoria" y el fiscal especuló incluso con la dificultad de que pudiera ser procesado en un futuro. "Sería difícil convencer a un jurado de que debe condenar a un expresidente de más de 80 años por un delito grave que requiere de un estado mental de voluntariedad", relata.

El informe también distingue la situación de Biden de la de Trump, sobre quien pesan 40 cargos penales por haberse negado a entregar centenares de documentos clasificados a los Archivos Nacionales, la institución que debe resguardar ese material.

Hur sostiene que hay "múltiples agravantes" sobre Trump, como el hecho de que "se le dieron varias oportunidades para devolver los documentos y evitar ser procesado", pero se negó a hacerlo.

Además, según la acusación de la fiscalía, el magnate neoyorquino habría ordenado también la destrucción de pruebas para obstruir la justicia.

El FBI allanó en agosto de 2022 la mansión de Mar-a-Lago de Trump en Florida para recuperar dichos documentos, mientras que los de Biden fueron hallados en noviembre y diciembre de 2022 por los abogados del presidente y entregados a las autoridades.

Poco después de conocerse el informe, Biden publicó un comunicado en el que se mostró satisfecho por no haber sido imputado, pero no hizo mención alguna a las alusiones del fiscal sobre su memoria hasta que en una rueda de prensa posterior, se le preguntó por el asunto.

"Tengo buenas intenciones, y soy un hombre mayor, y sé qué demonios estoy haciendo", añadió Biden ante la pregunta de un periodista de Fox News al respecto. "Este tema está ahora cerrado", agregó.

Sin embargo, parte de su argumento cayó en saco roto cuando, en un punto de esta intervención concretamente desde la sala para recepciones diplomáticas de la Casa Blanca, confundió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el de Egipto, Abdelfatah al Sisi.

