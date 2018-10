Trump envía a Pompeo a Riad, pero distancia a Arabia Saudí del caso Khashoggi

(EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, llegó este martes a Riad para reunirse con el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, y abordar el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi, que desapareció el pasado 2 de octubre después de entrar en el consulado de su país en Estambul.

La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, tuiteó la llegada de Pompeo a la capital del reino "donde se reunirá con el rey Salman", sin dar más detalles sobre la agenda del día.

Expertos turcos han registrado durante nueve horas hasta esta madrugada la sede diplomática en busca de rastros del periodista.

Policías, fiscales y forenses turcos participaron junto a expertos saudíes en el registro, que comenzó a las 17:30 hora local (14.30 GMT) por parte de un equipo saudí, al que se unieron dos horas después los agentes turcos.

Los dos equipos abandonaron el edificio a la 01:25 GMT, sin hacer declaraciones, informan hoy los medios locales.

El diario Hürriyet informa de que durante el registro se apagaron todas las luces de la planta superior y pudo verse como en el interior se activaba una luz ultravioleta de las utilizadas por los forenses para buscar huellas en la escena del crimen.

Según la emisora CNNTürk, los expertos turcos buscaron rastros de sangre y muestras de ADN de Khashoggi empleando esa técnica y también usando un compuesto químico llamado Luminol. Todas las plantas del edificio y el jardín fueron inspeccionados, en una búsqueda en la que se usaron también perros policías y se tomaron muestras de suelo.

Según CNNTürk, dos furgonetas con pruebas tomadas en el consulado abandonaron el lugar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que el monarca saudí desconoce qué ha sucedido con Khashoggi y llegó a insinuar que "asesinos por cuenta propia" podrían estar tras su desaparición.

Trump indicó que había ordenado a Pompeo viajar a Arabia Saudí e "ir a otros lugares si es necesario" para esclarecer el caso de Khashoggi, y medios turcos adelantaron que podría visitar Turquía tras su parada en Riad.

"Acabo de hablar con el rey de Arabia Saudí, que niega cualquier conocimiento de lo que pueda haber ocurrido 'a nuestro ciudadano de Arabia Saudí", escribió Trump en su cuenta de Twitter, en aparente referencia a una declaración del monarca sobre Khashoggi.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!