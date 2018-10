Trump dice que Putin "probablemente" ordenó matar gente, pero "confía" en él

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista este domingo que su homólogo ruso, Vladímir Putin, "probablemente" ordenó asesinatos y envenenamientos, pero que "confía" en él.

El mandatario hizo esas declaraciones en una entrevista en el programa 60 minutos de la cadena CBS.

Preguntado sobre si está de acuerdo en que Putin supuestamente ha orquestado asesinatos y envenenamientos, Trump contestó: "Probablemente lo es, sí, probablemente (..) pero confío en ellos, no es en nuestro país".

En la campaña electoral que le llevó a la Presidencia en 2016, Trump se deshizo en elogios hacia Putin y, en la Casa Blanca, ha mantenido que desea mejorar los lazos con Moscú.

"Creo que soy muy duro con él personalmente. Tuve un encuentro con él. Solo los dos. Fue un encuentro muy duro y fue un encuentro muy bueno"

Esa postura ha recibido numerosas críticas de la oposición demócrata, especialmente porque las agencias de inteligencia de Estados Unidos acusan a Putin de haber ordenado ataques contra el sistema electoral estadounidense para favorecer a Trump, quien resultó elegido en 2016 frente a Hillary Clinton.

Trump insistió en que, aunque no se posiciona contra Putin en público, es muy "duro" con él en privado.

"Creo que soy muy duro con él personalmente. Tuve un encuentro con él. Solo los dos. Fue un encuentro muy duro y fue un encuentro muy bueno", defendió el presidente, en referencia a la reunión que mantuvo con Putin en su cumbre del 16 de julio en Helsinki.

El contenido exacto de ese encuentro, que duró cuatro horas, aún se desconoce, puesto que los dos líderes estuvieron a solas y con la única presencia de sus intérpretes.

En las últimas semanas, Holanda y el Reino Unido, con el apoyo de Estados Unidos, Canadá y Australia, han acusado Moscú de intentar perpetrar ciberataques contra varios organismos internacionales, como la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya.

Reino Unido, además, responsabiliza al Kremlin del envenenamiento en marzo en la ciudad inglesa de Salisbury del ex espía ruso Serguei Skripal y su hija Yulia con un agente nervioso de fabricación rusa.

En la entrevista, Trump también abordó el caso Kavanaugh, del que consideró que las burlas que profirió contra Christine Blasey Ford ayudaron a los republicanos a colocar al magistrado en el Tribunal Supremo

Moscú ha rechazado las acusaciones y considera que, en realidad, Occidente está tratando de desprestigiar al Gobierno ruso.

En la entrevista, Trump también abordó el caso Kavanaugh, del que consideró que las burlas que profirió contra Christine Blasey Ford, una de las mujeres que acusaron de abusos sexuales al juez, ayudaron a los republicanos a colocar al magistrado en el Tribunal Supremo.

"Si no hubiera hecho ese discurso, no habríamos ganado. Solo dije que ella parecía no saber nada", argumentó el mandatario.

Durante un mitin electoral el 2 de octubre en Misisipi, Trump se burló de las lagunas en la memoria que Ford había reconocido tener poco antes, cuando testificó ante el Senado para explicar los abusos que supuestamente sufrió en 1982, cuando ella y Kavanaugh eran adolescentes.

Trump imitó en tono burlesco el testimonio que Ford había dado ante el Senado y dijo: "¿En que barrio era? 'No lo sé'. ¿Dónde estaba la casa? 'No lo sé'. ¿En el piso de arriba, en el piso de abajo? 'No lo sé, pero tomé una cerveza, eso es lo único que recuerdo'".

Presionado por la periodista que le entrevistaba, Trump defendió que siempre trató a Ford con "gran respeto" y aseguró que "realmente no se estaba burlando de ella".

El presidente además habló del cambio climático para reconocer que no es un "engaño", como había sostenido previamente, pero aseguró que desconoce si está causado por el hombre y sugirió que "volverá a cambiar"

"Lo que dije de la persona de la que hemos estado hablando es que no sabía el año, la hora, el lugar", subrayó.

El presidente además habló del cambio climático para reconocer que no es un "engaño", como había sostenido previamente, pero aseguró que desconoce si está causado por el hombre y sugirió que "volverá a cambiar".

"Creo que algo está pasando. Algo está cambiando y volverá a cambiar. No creo que sea un engaño, creo que probablemente hay una diferencia. Pero no sé si está causado por el hombre", expuso.

No obstante, Trump afirmó que los científicos tienen una "gran agenda política" y argumentó que no quiere perjudicar a la economía estadounidense con políticas ecológicas.

"No quiero dar miles de millones de dólares y miles de millones de dólares. No quiero perder millones y millones de empleos. No quiero estar en desventaja", declaró.

"No quiero dar miles de millones de dólares y miles de millones de dólares. No quiero perder millones y millones de empleos. No quiero estar en desventaja"

Cumpliendo con una de las promesas que hizo en la campaña electoral que le llevó a la Presidencia en 2016, Trump anunció en junio de 2017 su decisión de abandonar el Acuerdo climático de París que firmaron casi 200 países a finales de 2015.

En ese momento, Trump aseguró que ese pacto ponía en "permanente desventaja" a la economía y los trabajadores estadounidenses.

De esa forma, el mandatario suspendió todos los compromisos climáticos que había asumido EE.UU en el marco de París, como la meta propuesta por el expresidente Barack Obama de reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28 % respecto a los niveles de 2005.

Este mes, el nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), establecido por la ONU, alertó de la posibilidad de que la temperatura suba 1,5 grados entre 2030 y 2052 si el calentamiento global continúa.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.