Trump nombra su nuevo asesor de Seguridad Nacional e incrementa las sanciones contra Irán

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Robert O'Brien, actual enviado especial presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, será su nuevo asesor de seguridad nacional.

"Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O'Brien, que actualmente se desempeña exitosamente como enviado especial Presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro con Robert ¡Hará un gran trabajo!", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

O'Brien asumirá el cargo para sustituir a John Bolton, que fue despedido de forma fulminante el pasado 10 de septiembre por Trump después de meses de desacuerdos en temas clave de su política exterior.

O'Brien se convertirá en el cuarto asesor de Seguridad Nacional a las órdenes de Trump, después de la salida de los generales del Ejército Michael Flynn y H.R. McMaster y de Bolton.

El puesto de asesor presidencial de Seguridad Nacional, que no requiere de la confirmación del Senado estadounidense, es uno de los más influyentes del Gobierno en términos de relaciones exteriores.

O'Brien será el encargado de varios cientos de especialistas del Pentágono, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia de EE UU, con el objetivo de determinar qué acciones benefician más a los intereses del país.

En los últimos días, Trump había barajado el nombre de varios candidatos para sustituir a Bolton, como el general mayor Ricky Waddell o la subsecretaria de Energía para Seguridad Nuclear, Lisa Gordon-Hagerty.

La relación entre Trump y Bolton llevaba deteriorándose al menos desde mayo, cuando el presidente dio señales de frustración por la falta de resultados a la hora de derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, después de que EE UU iniciara en enero una campaña internacional para aupar al poder al opositor Juan Guaidó.

Poco antes de entrar en la Casa Blanca el año pasado, Bolton había abogado por declarar la guerra a Corea del Norte e Irán, y siempre contempló con un marcado escepticismo el proceso de distensión con Pyonyang, que para Trump se convirtió rápidamente en un tema prioritario de su política exterior.

Tras chocar públicamente con Trump en cuanto a los ensayos armamentísticos norcoreanos en mayo, Bolton decidió viajar en junio a Mongolia en lugar de acompañar al mandatario a la frontera intercoreana, donde se reunió de nuevo con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

En este contexto, Trump anunció hoy que ha ordenado un "incremento sustancial" de las sanciones contra Irán, tras la polémica generada en los últimos días por un posible ataque de Teherán a refinerías saudíes.



"Acabo de instruir al secretario de Tesoro para que incremente sustancialmente las sanciones contra Irán", afirmó el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.



Trump no dio de inmediato más detalles sobre las sanciones adicionales y el Departamento del Tesoro tampoco ha informado sobre esas medidas, aunque se espera que lo haga en las próximas horas.



El presidente envió al secretario de Estado, Mike Pompeo, a Arabia Saudí para coordinar la respuesta de su país a los ataques con drones contra las refinerías saudíes, que algunas fuentes vinculan a Irán, pese a que todavía se desconocen los resultados de la investigación saudí-estadounidense.



El jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas estadounidenses, el general Joseph Dunford, dijo a los periodistas que acompañan a Pompeo que un equipo de forenses militares de EE UU ya se encuentra en los sitios de los ataques recolectando evidencias.



En la ciudad saudí de Yeda, Pompeo se reunirá con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán y ambos "coordinarán esfuerzos para contrarrestar la agresión en la región", indicó el Departamento de Estado.



El jueves 19, Pompeo se desplazará a los Emiratos Árabes Unidos, el socio más destacado de Arabia Saudí en el conflicto del Yemen, y se reunirá con el príncipe heredero del emirato de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed al Nahyan.



El pasado sábado, dos refinerías de la petrolera estatal saudí Aramco, clave para el abastecimiento mundial de crudo, fueron atacadas con diez drones, causando una reducción de cerca del 50 % de su producción.



Hasta ahora, Trump ha evitado señalar definitivamente a Irán y solo ha dicho que "parece que sí" fue el país persa el que estuvo detrás del ataque, aunque Teherán lo niega.



En las últimas semanas, Trump había dejado clara su voluntad de encontrarse la semana que viene en Nueva York con el presidente iraní, Hasán Rohaní, pero hoy rebajó las expectativas al respecto, al afirmar: "Nunca descarté nada, pero prefiero no reunirme con él".



A la espera de conocerse los resultados de la investigación, medios de comunicación apuntaban este martes a Teherán, citando a fuentes anónimas.

