Trump "lucha contra el anarquismo y el comunismo", advierte empresario cubano

(EFE).- El empresario cubanoamericano Máximo Álvarez pidió este lunes el voto para el presidente estadounidense, Donald Trump, porque "lucha contra el socialismo y comunismo" que, a su juicio, defienden los demócratas, al recordar su infancia en Cuba durante su intervención en la Convención Nacional Republicana.

"El presidente Trump está luchando contra las fuerzas del anarquismo y comunismo. Y continuaremos haciendo justo eso", señaló Álvarez, visiblemente emocionado, en su intervención. "Tenemos que escoger entre libertad y opresión", agregó.

El empresario, hijo de españoles emigrados a Cuba, criticó que el rival de Trump, el demócrata Joe Biden, "sin duda entregará el país a esas peligrosas fuerzas". "He escuchado las promesas de Fidel Castro (...) He visto estos movimientos antes. He visto ideas como estas antes y estoy aquí para decirles: no podemos dejar que se apoderen del país", recalcó Álvarez, presidente de la red de estaciones de servicio Sunshine Gasoline Distributors.

Álvarez ha relatado en varias ocasiones cómo la revolución liderada por Castro expropió a sus padres el pequeño negocio que tenían en Cuba y cómo llegó él a Estados Unidos en 1961, cuando tenía 13 años.

El empresario es uno de los casi 14.000 niños cubanos traídos a EE UU por organizaciones católicas para que no fueran adoctrinados ideológicamente en Cuba tras el triunfo en 1959 de la revolución comandada por Fidel Castro, en lo que se llamó "Operación Pedro Pan".

Junto a Álvarez, la también latina Kimberly Guilfoyle, cuya madre es puertorriqueña y que es asesora de la campaña de Trump, ofreció un discurso vehemente en contra de la "amenaza socialista" procedente de Cuba y Venezuela y en defensa del sueño americano.

Los grandes protagonistas de la primera noche de la convención, que se celebra de manera virtual, fueron Nikki Haley, exembajadora estadounidense ante la ONU y una de las figuras del partido que más suena como posible candidata presidencial en 2024, y el hijo mayor del mandatario, Donald Trump Jr., novio de Guilfoyle.

La reunión, de cuatro días de duración, concluirá este jueves con el discurso formal de aceptación de la nominación republicana en directo y con público desde la Casa Blanca.

