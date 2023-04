Trump recibe el cerrado apoyo de sus seguidores tras ser imputado por 34 cargos del caso Stormy Daniels

(EFE).- Donald Trump afirmó este martes en Florida, tras haber sido acusado en Nueva York de 34 cargos de falsificación de registros mercantiles que EE UU "se está yendo al infierno" y que nunca pensó que "algo así ocurriría".



"Este caso infundado se hizo para interferir en las elecciones de 2024 y debía ser desestimado de inmediato", subrayó.



Trump habló así en un acto convocado en Mar-a-Lago, la mansión y club privado en Palm Beach (Florida) donde reside, para hacer una declaración sobre lo ocurrido este martes, que fue algo inédito en los 245 años de historia como país de EE UU, ya que hasta ahora no había habido un ex presidente estadounidense que hubiera sido acusado penalmente.





El ex mandatario fue acusado por presuntamente haber orquestado una trama legal para pagar el silencio de tres personas que podían perjudicar su campaña para la Presidencia en 2016, incluida la actriz porno Stormy Daniels, según explicó el fiscal Alvin Bragg tras la imputación.



Muchas personas con gorras rojas de MAGA (Make America Great Again), el movimiento creado por Trump, y con otra indumentaria trumpista destacaban entre los invitados a escuchar en vivo la declaración del ex presidente de 76 años en un salón de Mar-a-Lago.

Frente al restaurante Versailles de Miami una veintena de exiliados cubanos se manifestaron para protestar por lo que consideran una "injusta" imputación penal del ex mandatario.

Miguel Saavedra, líder de Vigilia Mambisa –convocante de la concentración–, dijo a EFE que Trump es "inocente" y es "una gran injusticia" que haya sido imputado con cargos penales.

"Estamos aquí porque pensamos que es una gran injusticia", "pensamos que su imputación es política sucia", dijo Saavedra en medio de la protesta contra las acusaciones a Trump.

Tampoco le faltó el apoyo entre sus colegas de partido. El ala dura del Partido Republicano recurrió a las redes para defender al ex presidentey alegar que su imputación es algo "horrible" y resultado de una "caza de brujas".

"Rezad por el presidente Trump. Rezad por nuestro país. Esto es horrible", dijo en Twitter la legisladora Marjorie Taylor Greene, de Georgia, que incluso se desplazó hasta Nueva York para liderar una protesta a su favor. Desde allí llegó a comparar al exmandatario con otros grandes personajes históricos como el líder sudafricano Nelson Mandela o Jesucristo.

"Al ser arrestado hoy Trump se une a algunas de las personas más increíbles de la historia. Nelson Mandela fue arrestado y cumplió condena en prisión. Jesús fue arrestado y asesinado por el imperio romano", dijo al canal conservador Right Side Broadcasting.

A la ciudad acudió también el congresista George Santos, representante por Nueva York y que dijo ser seguidor de Trump desde sus inicios en la política.

"Voté por él en las primarias y dos veces para presidente en las elecciones generales. Hoy he dado la cara porque eso es lo que hacen los verdaderos seguidores, aparecen en tus mejores y peores días", señaló igualmente en Twitter.

"Buena suerte, Sr. Presidente. Estados Unidos está con usted en esta caza de brujas", señaló también en las redes el legislador Matt Gaetz, representante por Florida.

Un mensaje similar envió Elise Stefanik, representante por Nueva York, mientras que Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, reprochó que "la Justicia es igual para todos salvo que seas candidato republicano a la Presidencia".

Para el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el fiscal del caso, Alvin Bragg, está intentando "interferir" en el proceso democrático estadounidense "invocando la ley federal para presentar cargos politizados" contra Trump. El Congreso pedirá cuentas por esa "instrumentalización de la justicia federal", advirtió.

El Comité Nacional Republicano también enfocó sus críticas en Bragg. "Debería mantener seguros a los neoyorquinos en lugar de abusar de su poder para emprender procesos de persecución política", dijo el organismo en un comunicado, en el que atribuyó su "desastrosa gestión" en gran parte a sus prioridades distorsionadas y a su agenda de extrema izquierda.

El legislador Marco Rubio, de Florida, apuntó que era un mal día. "Es un mal día para todos nosotros y lo vamos a lamentar durante mucho tiempo", lamentó.

A su vez, el senador Mitt Romney, de Utah, recalcó que aunque "nadie está por encima de la ley, ni siquiera los ex presidentes, todo el mundo tiene derecho a recibir el mismo trato".

"La extralimitación del fiscal sienta un precedente peligroso para criminalizar a los opositores políticos", recalcó no sin dejar claro que el carácter y el comportamiento de Trump le hacen no ser "adecuado" para la presidencia, para la que el exmandatario es candidato de nuevo.

En un momento en que el Congreso está de receso durante esta semana y la próxima, las reacciones en defensa de Trump por parte de los miembros de su partido, no obstante, no fueron especialmente numerosas.

Tal y como sucedió cuando el pasado 30 de marzo se conoció la imputación, uno de los silencios más llamativos en sus filas fue el del líder de los conservadores en el Senado, Mitch McConnell, principal figura de la oposición al exmandatario dentro de su propia formación y frecuente objeto de las críticas de Trump.

El máximo representante demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, se pronunció en cambio para dejar clara su confianza en el sistema judicial.

"Creo que el Sr. Trump tendrá un juicio justo que considere los hechos y la ley. En nuestro sistema judicial no hay lugar para ninguna influencia exterior o intimidación en el proceso legal. A medida que avanza el juicio, la protesta es un derecho estadounidense, pero todas deben ser pacíficas", recalcó.

