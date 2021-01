Trump: "Nunca reconoceremos" la derrota

(EFE).- El presidente republicano saliente, Donald Trump, aseguró este miércoles que "nunca" reconocerá la derrota frente al presidente electo, el demócrata Joe Biden, al reiterar sus acusaciones, sin pruebas, de fraude electoral apenas minutos antes de que el Congreso se reuniera para validar el resultado de las elecciones de noviembre.

"No cederemos nunca", dijo Trump a los miles de manifestantes congregados a las afueras de la Casa Blanca para la marcha "Salvar a EE UU".

"Detendremos el robo", remarcó ante los gritos de sus seguidores de "Cuatro años más".

A primera hora de la mañana, Trump continuó la presión sobre su vicepresidente, Mike Pence, para que rechazara la confirmación de la victoria del demócrata Joe Biden en la certificación del Colegio Electoral hoy en el Congreso, algo que no tiene precedentes y que no tendría valor legal.

"Los estados quieren que se corrijan los votos, que saben que están basados en irregularidades y fraude, además de un proceso corrupto que no recibió apoyo legislativo. Todo lo que Mike Pence tiene que hacer es enviar (los votos del Colegio Electoral) de vuelta a los estados y GANAREMOS. Hazlo, Mike ¡Es el momento de la valentía extrema!", animó en un tuit.

Sin embargo, Pence anunció a los legisladores que no se opondrá a la certificación de la victoria electoral de Biden. En una carta enviada a los congresistas antes de comenzar la sesión de hoy en el Capitolio para certificar los votos electorales de las pasadas elecciones, Pence, que preside la reunión, aclaró que no puede revocar los resultados de las elecciones.

"Es mi juicio meditado que mi juramento de apoyar y defender la Constitución me impide reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no", escribió Pence a los congresistas.

"Mike Pence no ha tenido el coraje de hacer lo que tendría que haber hecho para proteger a nuestro país y la Constitución", escribió Trump

"Mike Pence no ha tenido el coraje de hacer lo que tendría que haber hecho para proteger a nuestro país y la Constitución, dado que los estados no han tenido la opción de certificar con los hechos corregidos y no unos fraudulentos y imprecisos que se les pidió previamente certificar. EE UU demanda la verdad", indicó Trump en Twitter nada más conocerse la carta.

El mandatario se ha resistido a la victoria de Biden en las elecciones desde que en noviembre quedó claro que había obtenido más votos que el presidente en los estados clave para confirmar la mayoría de los 538 votos electorales asignados los 50 estados de la Unión.

Desde entonces, el presidente y un equipo legal menguante ha perdido todas las acciones judiciales para desafiar el resultado electoral en los estados más importantes, como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania o Wisconsin.

El pasado 14 de diciembre todos los estados del país certificaron a qué candidato asignaban sus compromisarios del Colegio Electoral en base al escrutinio.

Ese día quedó claro que Biden obtuvo 306 de los 270 compromisarios necesarios para ser el próximo presidente de Estados Unidos a partir del día 20 de enero

Por su parte, los seguidores de Trump irrumpieron poco después en el Congreso de EE UU tras derribar varias vallas de seguridad y enfrentarse con la Policía, que se ha visto superada, provocando caóticas escenas en la capital estadounidense.



La alcaldesa Muriel Bowser declaró el toque de queda en la ciudad ante el caos generado, con miles de manifestantes en las calles de Washington.



El Congreso se encontraba reunido para validar los resultados de las elecciones de noviembre, en los que el demócrata Joe Biden resultó vencedor.



Las imágenes muestran cómo los seguidores del mandatario saliente se encaran con los agentes que conforman la barrera policial de seguridad y son repelidos con gases lacrimógenos.



Posteriormente, se ven peleas en el interior del Congreso entre seguidores de Trump y policías.



Algunos de ellos aprovecharon las estructuras desplegadas para la toma de posesión del presidente electo, el demócrata Joe Biden, para escalar y acercarse a la escalinata del Congreso y a su acceso.

Trump culpó a Mike Pence del caos en Washington por no haberse negado a la confirmación de la victoria de Biden.

