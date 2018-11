Trump amenaza con la "guerra" a los demócratas si lo investigan desde Cámara Baja

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confió este miércoles en llegar a acuerdos con la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, pero amenazó con cerrar la puerta a esa cooperación y "paralizar el Gobierno" con una "guerra" política si los progresistas abren investigaciones en su contra.

Aunque perdió el control de una de las dos cámaras del Congreso en las elecciones legislativas del martes, Trump perfiló ayer como "increíble" e "histórico" el resultado obtenido por su partido, e insinuó que su inminente batalla con la reforzada oposición al Ejecutivo le beneficiará de cara a su campaña de reelección en 2020.

"Si eso ocurre (y me investigan), vamos a hacer lo mismo (contra los demócratas desde el Senado), y el Gobierno se paralizará, y les echaré la culpa", dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

"Y eso probablemente será mejor para mí políticamente. Creo que sería extremadamente bueno para mí políticamente, porque creo que soy mejor en ese juego que ellos", agregó.

Preguntado por si no le sería posible negociar con los demócratas en temas legislativos al mismo tiempo que se opone a cualquier investigación en su contra, Trump respondió que no.

"Si hacen eso, será la guerra", alertó, al opinar que no se pueden hacer "ambas cosas simultáneamente".

En un tuit matutino, Trump había amenazado con usar el control republicano del Senado para abrir investigaciones contra los demócratas por "filtración de información confidencial" y otros temas, en caso de que decidan indagar sobre él.

Los demócratas, que tomarán en enero las riendas de la Cámara Baja, han prometido reabrir la investigación del Comité de Inteligencia sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, además de indagar en algunas políticas de Trump y usar su poder para exigir las declaraciones de impuestos del presidente.

Trump ha desechado la tradición presidencial de publicar anualmente su declaración de la renta, y ha insistido en que esos documentos "están bajo auditoría" y son tan complejos que "la gente no los entendería".

El mandatario combinó esas amenazas con alabanzas a la que probablemente será la próxima presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a la que había criticado duramente durante la campaña electoral.

"Le doy un crédito enorme a Pelosi, ha trabajado muchísimo para conseguir las cosas. Espero que podamos trabajar juntos", señaló.

Trump confió en llegar a acuerdos con los demócratas en temas como "infraestructuras y sanidad", e incluso insinuó que negociar con una mayoría demócrata en la Cámara Baja puede darle mejores resultados legislativos que los obtenidos hasta ahora, con un Congreso controlado por los republicanos.

"Podría ser una situación bipartidista preciosa", opinó.

Tras perder el control de ambas cámaras del Congreso en 2006, el entonces presidente George W. Bush admitió que habían "vapuleado" a su partido; mientras que Barack Obama resumió el resultado de las legislativas de 2010 como "una paliza", después de que los republicanos le arrebataran el dominio en la Cámara Baja.

Pero Trump no quiso reconocer ningún tipo de derrota en los comicios del martes, e insistió en que su partido logró "algo muy cercano a una victoria completa".

"Realmente creo que tenemos una oportunidad muy buena de llevarnos bien con los demócratas", recalcó.

El mandatario centró su campaña en el Senado, y enfocó su discurso triunfalista en el leve refuerzo de la mayoría republicana en esa cámara, donde se espera que su partido logre dos o tres asientos más.

"Anoche el partido republicano desafió la historia para expandir nuestra mayoría en el Senado (...). Esta elección marca el mayor avance en el Senado del partido de un presidente en su primer mandato desde por lo menos (el mandato del presidente John F.) Kennedy en 1962", defendió.

Trump mencionó en tono burlesco a varios aspirantes conservadores que perdieron las elecciones y atribuyó esas derrotas de su partido a que los candidatos no se ligaron lo suficientemente a él.

"Mia Love no demostró ningún amor (love) por mí, y perdió. Qué pena", dijo en referencia a una candidata a un escaño en Utah.

Durante la rueda de prensa, tuvo lugar un incidente con el periodista de la CNN Jim Acosta al que la Casa Blanca ha retirado su credencial permanente después de que mantuviera una disputa con el presidente, al que preguntó por qué calificaba de invasión la caravana de inmigrantes.

"Como resultado del incidente de hoy, la Casa Blanca suspende la credencial permanente del periodista involucrada hasta nuevo aviso", dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

A Acosta, el corresponsal de la CNN en la Casa Blanca le reclamó su acreditación a su salida del edificio presidencial un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, según un vídeo del momento compartido por el periodista en Twitter.

La credencial permanente permite a un grupo selecto de periodistas entrar y salir libremente de la Casa Blanca y cubrir el día a día del presidente.

El periodista se enzarzó en un tenso tira y afloja con Trump, que después de responder a varias de sus preguntas le retiró la palabra.

