Trump dice que la relación con Rusia "nunca ha estado peor" antes de ver a Putin

(EFE).- El presidente de EE UU, Donald Trump, dijo este lunes que la relación de su país con Rusia "nunca ha estado peor" debido a la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, horas antes de reunirse en Helsinki con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"¡Nuestra relación con Rusia NUNCA ha estado peor debido a muchos años de tonterías y estupideces de Estados Unidos y ahora, la Caza de Brujas Amañada!", tuiteó Trump en referencia a la investigación que dirige el fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles lazos entre Moscú y la campaña electoral del ahora mandatario.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

El tuit de Trump llegó poco antes de su cumbre con Putin, prevista para las 13:20 en el Palacio Presidencial de Helsinki y en la que se espera que hablen sobre los conflictos en Siria y Ucrania, el desarme nuclear y la presunta interferencia de Moscú en los comicios estadounidenses.

Trump pasará probablemente de puntillas por ese último tema, sobre el que se ha mostrado escéptico y que le genera incomodidad, dado que la investigación de Mueller afecta a varias personas de su entorno.

En otro tuit, Trump volvió hoy a denunciar que su predecesor, Barack Obama, "pensaba que la Corrupta Hillary (Clinton) iba a ganar las elecciones, así que cuando el FBI le informó de la interferencia rusa, dijo que no podía ocurrir, que no era importante, y no hizo NADA al respecto".

President Obama thought that Crooked Hillary was going to win the election, so when he was informed by the FBI about Russian Meddling, he said it couldn’t happen, was no big deal, & did NOTHING about it. When I won it became a big deal and the Rigged Witch Hunt headed by Strzok!