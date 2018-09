Trump dice que la "supervivencia como país" de Irán está en duda

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Irán está "en problemas" y preocupado por su propia "supervivencia como país", pero no descartó iniciar conversaciones con Teherán o incluso reunirse este mes en Nueva York con su homólogo iraní, Hasan Rohaní.



"Irán es un lugar muy diferente que cuando llegué al poder. Ahora mismo, Irán está en problemas. Cuando llegué al poder, el debate era cuánto tiempo pasaría hasta que conquistaran todo Oriente Medio. Ahora se están preocupando por su propia supervivencia como país", dijo Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.



"Veremos lo que ocurre con Irán. Si quieren hablar o no, eso depende de ellos, no de mí. Yo siempre estaré disponible", añadió Trump, que habló con la prensa al comienzo de una reunión en el Despacho Oval con el emir de Kuwait, el jeque Sabah al Ahmed al Sabah.



Trump, que a finales de este mes presidirá una reunión sobre Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU, no descartó que pueda reunirse con Rohaní durante su visita a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Es posible. Todo es posible, todo es posible. Ya veremos", respondió el mandatario al ser preguntado por la posibilidad de ese encuentro.



Una vez que el emir de Kuwait abandonó la Casa Blanca, Trump aseguró a los periodistas que ambos habían hecho "enormes avances en lo relativo a Irán" durante su reunión, sin dar más detalles.



"Kuwait ha hecho inversiones tremendas en Estados Unidos, están comprando muchos equipos militares (...) y eso lo apreciamos. Y francamente, estamos trabajando muy duro para llevar algo de estabilidad a Oriente Medio", afirmó Trump al comienzo de su encuentro con el jeque.



"La de Yemen es una situación trágica. Hay muchas áreas trágicas en Oriente Medio. Es algo muy duro, es un puzzle muy complicado. Pero estamos haciendo grandes avances", agregó.



El emir kuwaití, por su parte, dijo que conversaría con Trump sobre cómo cooperar para "acabar con la crisis en el Golfo" pérsico, después de más de un año de infructuosos esfuerzos por parte de su emirato para mediar en la disputa diplomática y comercial entre Catar y el cuarteto árabe liderado por Arabia Saudí.



También confió en que los esfuerzos de la ONU puedan "poner fin al destructivo conflicto" en Yemen, y aseguró que hablaría con Trump sobre "el tema palestino" e Israel.

