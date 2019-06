Trump enviará más tropas estadounidenses a Polonia para hacer frente a Rusia

(EFE).- El presidente de EE UU, Donald Trump, anunció este miércoles el próximo despliegue de 1.000 soldados estadounidenses más en Polonia para hacer frente a Rusia, pero llamó a un acercamiento entre Varsovia y Moscú mientras su homólogo polaco, Andrzej Duda, denunciaba rotundamente el "imperialismo" ruso.

Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump y Duda hicieron gala de unidad en todos los temas menos en uno: la polémica reforma judicial presentada el año pasado en Polonia, que ha sido censurada por la Unión Europea (UE) porque forzaría la salida de parte de los jueces del Tribunal Supremo polaco.

Aunque aseguró que no está "preocupado" por un posible declive de la democracia en Polonia, Trump respondió con un tajante "no" a la pregunta, durante una conferencia de prensa, de si apoya los intentos de Duda de provocar la salida de algunos jueces del Supremo.

El presidente polaco replicó entonces que el tema es "complejo", pero que la reforma buscaba retirar de su cargo a algunos de los jueces que hicieron carrera en el "partido comunista" del país, y garantizó que "la libertad de expresión se respeta absolutamente" en Polonia y no hay problemas democráticos notables.

Ese fue el único bache en la visita de Duda, destinada a cerrar un acuerdo de defensa por el que EE UU sumará 1.000 tropas más a las 4.500 que ya mantiene en Polonia con carácter rotatorio, y Varsovia comprará 32 aviones de combate F-35 estadounidenses.

"Polonia proporcionará la base y la infraestructura para apoyar la presencia militar de unos 1.000 soldados estadounidenses. El Gobierno polaco construirá estos proyectos sin que Estados Unidos tenga que asumir costes", dijo Trump en la conferencia de prensa.

El mandatario había explicado, poco antes, que esas tropas se extraerán de las que EE UU ya tiene destinadas en Alemania, por lo que no será necesario enviar nuevos soldados desde territorio estadounidense.

El Gobierno polaco intenta conseguir una mayor presencia militar estadounidense en Polonia desde que el nacionalista Duda llegó al poder en 2015, y el año pasado incluso propuso la construcción de una gran base militar estadounidense bajo el nombre de "Fuerte Trump".

Preguntado al respecto, Trump afirmó que tanto la posible construcción de la base como su nombre dependen de Polonia, pero aseguró que las tropas estadounidenses se alojarán en unas "instalaciones magníficas".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dio la bienvenida al anuncio de Trump en un tuit, en el que aseguró que el aumento de tropas estadounidenses "demuestra su fuerte compromiso con la seguridad de Europa".

I welcome today’s announcement that the United States will increase its military presence in Poland. This shows the strong commitment of the US to European security & the strength of the transatlantic bond.