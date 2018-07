Trump inicia su gira europea entre críticas a la OTAN y la UE

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició este martes una gira europea de casi una semana con una nueva oleada de críticas a la OTAN y la Unión Europea (UE) y con optimismo respecto a su primera cumbre con el mandatario ruso, Vladímir Putin, prevista para el próximo lunes en Helsinki.

Un día antes de reunirse en Bruselas con los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN durante la cumbre de la Alianza Atlántica, Trump no dudó en repetir sus habituales críticas a los miembros de esa organización, mientras se mostraba esperanzado sobre el resultado de su reunión con Putin.

"Tengo (en este viaje) a la (cumbre de la) OTAN, tengo al Reino Unido, que está con cierta agitación, y tengo a Putin. Francamente, Putin puede ser el más fácil de todos. ¿Quién lo habría pensado?", dijo Trump a los periodistas poco antes de embarcar en su avión presidencial, el Air Force One, rumbo a Bruselas.

El mandatario insistió en que todos los miembros de la OTAN deberían aportar al menos el 2 % de su producto interior bruto (PIB) a la defensa común, para reducir la carga financiera estadounidense.

"La OTAN no nos ha tratado de forma justa, pero creo que lo resolveremos de alguna forma", aseguró a los periodistas.

"Muchos países de la OTAN, a los que se espera que nosotros defendamos, no solo no llegan a su compromiso actual del 2% (que es bajo), sino que también son morosos y deben varios años en pagos que no se han hecho. ¿Se lo reembolsarán a EE UU?", tuiteó luego el presidente, poco antes de llegar a la capital belga.

