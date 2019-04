Trump rebaja el tono al criticar el gasto en defensa de los socios de la OTAN

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este martes a instar a sus socios europeos de la OTAN, en especial a Alemania, a incrementar su inversión en defensa, aunque en esta ocasión, a diferencia de hace unos meses, lo hizo con un tono mucho más conciliador.

"Nosotros pagamos gran parte de la OTAN, que básicamente se dedica a proteger a Europa (...) Es muy injusto", declaró este martes Trump antes de reunirse con el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.

Trump insistió en que el objetivo es que los aliados destinen un 2% de su PIB a la cartera de Defensa, algo que reconoció que está más cerca, aunque acto seguido señaló que "en algún momento" habrá que establecer una meta más ambiciosa.

"Nosotros pagamos gran parte de la OTAN, que básicamente se dedica a proteger a Europa (...) Es muy injusto", declaró

"La gente está pagando y estoy contento con el hecho de que lo estén haciendo", afirmó.

El inquilino de la Casa Blanca optó así por rebajar su tono y mostrarse más conciliador con sus aliados al asegurar que ha habido un "tremendo progreso" en los últimos tiempos, lo que ha permitido a la alianza hacerse "mucho más fuerte".

"Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido en los últimos dos años", sostuvo Trump.

De acuerdo con un informe de la Alianza publicado el 14 de marzo, los aliados europeos incrementaron en un 5,19% el gasto militar en 2018 con respecto al año anterior, pero solo siete países dedicaron el 2% de su PIB a defensa: Estados Unidos, el Reino Unido, Polonia, Lituania, Letonia, Grecia y Estonia.

"Si miramos quince años atrás, esta situación era una montaña rusa que iba cuesta abajo, pero desde que yo asumí la Presidencia esto es un cohete que va para arriba", se jactó Trump, quien aprovechó la tesitura para cargar contra los medios de comunicación por no valorar su trabajo.

"Los medios nunca lo reconocen, pero él sí que lo hace", dijo Trump dirigiendo su mirada a Stoltenberg.

Stoltenberg agradeció a Trump "su compromiso" con la organización, y aseguró que los esfuerzos del presidente estadounidense han permitido a la alianza mejorar su preparación

En ese momento, Stoltenberg, que se encuentra en Washington con motivo de la reunión ministerial de la OTAN que se celebrará en los dos próximos días, agradeció a Trump "su compromiso" con la organización, y aseguró que los esfuerzos del presidente estadounidense han permitido a la alianza mejorar su preparación.

A pesar del tono conciliador, Trump no tuvo reparos en volver a cargar contra Alemania porque, afirmó, "no está pagando lo que le corresponde".

En la anterior cita, celebrada en Bruselas el 11 y 12 de julio de 2018, Trump arremetió contra Alemania por invertir en las Fuerzas Armadas solo un 1,23 % de su PIB a pesar de ser la mayor potencia económica europea, y llegó a decir que el país era un "rehén" de Rusia por sus acuerdos en materia energética.

Con respecto a Moscú, que en los últimos tiempos ha vuelto a convertirse en una de las principales preocupaciones de la Alianza Atlántica, el líder estadounidense opinó que una buena relación es posible.

"Espero que no sean una amenaza, espero que tengamos una gran relación con ellos, al igual que con China. Creo que nos llevaremos bien con Rusia, realmente lo creo"

"Espero que no sean una amenaza, espero que tengamos una gran relación con ellos, al igual que con China. Creo que nos llevaremos bien con Rusia, realmente lo creo", señaló.

No obstante, un representante del Departamento de Estado de EE UU que pidió no ser identificado dijo este martes durante una rueda de prensa telefónica que Rusia se ha convertido en "un reto significativo" para la Alianza, que no ve con buenos ojos algunas de las últimas acciones del Kremlin.

Entre estas acciones, el representante del Departamento de Estado citó "el refuerzo de su presencia militar en el este de Europa, la invasión de Ucrania y la así llamada anexión de Crimea, la ocupación de Georgia, los ataques cibernéticos, su intención de influir en la política doméstica de los países europeos y de EE.UU., su intervención en Siria y ahora su intervención en Venezuela".

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.