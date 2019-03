Trump recauda en Florida unos 7 millones para campaña electoral de 2020

(EFE).- El presidente de EE UU, Donald Trump, retornó a Washington este domingo tras pasar un fin de semana en su residencia de invierno y club social, Mar-a-Lago, en el sur de Florida, donde participó en actos en los que recaudó fondos por valor de unos 7 millones de dólares.

Mar-a-Lago y hoteles en Palm Beach como el Four-Seasons han albergado desde el viernes y hasta este domingo actos de recaudación organizados por el Comité Nacional del Partido Republicano (RNC), en los que se han dejado ver Trump y su esposa, Melania.

Portavoces del RNC señalaron al pool de periodistas que acompaña al presidente que al acto de ayer acudieron 475 donantes, mientras que a la gala del viernes se dieron cita unos 300, y que entre ambos actos se recaudaron cerca de 7 millones de dólares para la campaña electoral de las elecciones de 2020.

Durante la estancia de Trump en Mar-a-Lago, la Casa Blanca dio a conocer este domingo la autorización del presidente para que se entreguen fondos federales adicionales destinados a los trabajos de recuperación en Florida tras el paso el pasado octubre del huracán Michael.

La notificación motivó la respuesta inmediata del gobernador estatal, y simpatizante del mandatario, Ron DeSantis, quien agradeció a Trump su "decisiva acción en este momento crítico" que viven los condados floridanos impactados Michael, el más poderoso que ha alcanzado la manga noroccidental del estado.

Como en anteriores visitas al sur de Florida, el presidente ha disputado partidos de golf con jugadores profesionales, como fue el caso de la 10 veces ganadora del circuito LPGA Lexi Thompson, el sábado, y con el actual número 1 Dustin Johnson este domingo.

Recurrió a Twitter para resaltar el incremento de la fuerza laboral (158 millones de personas), así como a los bajos índices de desempleo, entre otros logros durante sus dos años de mandato.

More people are working today in the United States, 158,000,000, than at any time in our Country’s history. That is a Big Deal!