Trump sobre los supuestos problemas de salud de Kim: "le deseo lo mejor"

(EFE).- El presidente de EE UU, Donald Trump, dijo este martes que no tiene confirmación sobre los supuestos problemas de salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pero expresó su simpatía por él y le deseó "lo mejor".

"Esto son informaciones que han salido y no sabemos. Yo tengo una muy buena relación con él. Y solo puedo decir esto, le deseo lo mejor", manifestó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

"Tenemos una buena relación, si otra persona hubiera estado en esta posición (en referencia a la Presidencia de EE UU) estaríamos en guerra (con Corea del Norte) ahora mismo", añadió.

El mandatario estadounidense consideró que las informaciones hablan de una situación "muy seria" en la salud de Kim, a las que restó importancia al considerar que fueron publicadas por la cadena estadounidense CNN, contra la que ha arremetido en varias ocasiones.

Este lunes, CNN y Daily NK, un diario con base en Seúl que cuenta con una amplia red de contactos en el país vecino, informaron de que el líder norcoreano (cuya edad está entre los 36 o 37 años) podría haberse sometido a una operación de corazón y estar en estado grave.

Daily NK cita a una sola fuente que asegura que Kim "se sometió recientemente a un operación cardíaca" que se debería según conjeturas al "tabaquismo, la obesidad y el sobreesfuerzo".

A su vez, la CNN asegura que "EE UU está confirmando información con respecto a que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, está en grave peligro después de una cirugía", sin aportar más detalles.

La noticia sobre los posibles problemas de salud apareció después de que los medios norcoreanos no le mostraran la semana pasada participando en la tradicional visita al mausoleo de Pyonyang en el que reposan los restos de su abuelo Kim Il-sung.

El Gobierno surcoreano aseguró que no ha detectado "actividad inusual" en Corea del Norte y quitó peso a los reportes. En un mensaje de texto remitido a los medios, el portavoz presidencial de Seúl, Kang Min-seok, aseguró que no hay "nada que confirmar" acerca de esas informaciones y que las autoridades sureñas no han detectado nada fuera de lo normal al norte del paralelo 38.

Además, funcionarios del Gobierno surcoreano que han pedido el anonimato indicaron a la agencia Yonhap que Kim Jong-un (que según los medios estatales felicitó este lunes por su cumpleaños a Miguel Díaz-Canel) se encontraría ahora mismo fuera de la capital, cerca de Wonsan (costa oriental).

EE UU y Corea del Norte iniciaron en 2018 un proceso de negociación que ha desembocado en dos cumbres entre Trump y Kim: la primera en junio de 2018 en Singapur y la segunda en febrero de 2019 en Hanói, que se cerró sin acuerdo sobre el proceso de desnuclearización.

Posteriormente, en diciembre de 2019, Pyonyang anunció que suspendía el diálogo con Washington, aunque la Administración Trump ha seguido intentando conversar.

Ya este martes, el asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, dijo que estaba siguiendo "muy de cerca" los rumores sobre la salud de Kim, aunque rechazó confirmar si las agencias de inteligencia de EE UU han tenido acceso a información del hermético país.

________________________