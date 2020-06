Twitter vs Trump

Mucho antes de convertirse en presidente de Estados Unidos, Donald Trump encontró en Twitter un aliado perfecto para comunicar sus mensajes. El multimillonario lanzaba en la red social sus comentarios sin filtros con los que se ganó la simpatía de millones de compatriotas que encontraban al candidato como un americano más gracias a su estilo directo y campechano. Al llegar al poder, Trump ha seguido usando su cuenta personal de manera compulsiva, llegado a informar con ella de leyes y hasta de ataques militares.

El romance se ha roto esta semana. Trump, enfrentado a buena parte de diarios y televisiones de EE UU, prefería una red social en la que hablar sin los filtros y contrapesos de los medios. Pero Twitter ha decidido poner fin a esa utilización y aplicará al presidente las mismas exigencias que a los demás desatando una guerra con la Casa Blanca en la que ha tomado partido su principal alternativa, Facebook. Ambas temen ahora la reacción del presidente norteamericano, que ha firmado un decreto para evaluar si el Gobierno puede castigar a las redes que se entrometen en los contenidos publicados en sus plataformas.

Mark Zuckerberg, en una entrevista con Fox News, tomó distancia con Twitter y sostuvo que en su empresa hay una política diferente. El fundador de Facebook advirtió que no considera una reacción adecuada la amenaza de Trump de regular o cerrar las redes. "Tendré que entender bien qué es lo que realmente pretenden, pero en general creo que un Gobierno que elige censurar es porque están preocupados y no me parece la reacción correcta", dijo.

Sin embargo, abogó por no intervenir en los mensajes políticos. "Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en internet", agregó. "Las compañías privadas probablemente no deberían serlo, especialmente plataformas como estas".

El presidente de Twitter, Jack Dorsey, en cambio, defendió la decisión de la compañía en su marco de evitar la difusión de noticias falsas o controvertidas. "Seguiremos señalando a escala mundial la información incorrecta o que es impugnada sobre las elecciones. Y vamos a admitir y a asumir los errores que cometamos", escribió en el perfil de su propia red. "Esto no nos convierte en un ‘árbitro de la verdad’. Nuestra intención es conectar los puntos de las declaraciones contradictorias y mostrar la información en disputa para que las personas puedan juzgar por sí mismas", aseveró.

En 2015 se fundó The International Fact-Checking Network (IFCN), una alianza de medios que trata de verificar las noticias que se difunden a través de las redes sociales. La iniciativa respondía al problema creado por las informaciones falsas viralizadas que logran movilizar a las masas y pueden alterar el resultado de elecciones. Medios de diversos países colaboran con las redes para validar la información y que las redes sociales actúen en consecuencia, afectando al algoritmo, que penaliza las noticias no verificadas, o advirtiendo al usuario sobre este tipo de información. La fórmula no difería tanto de la alerta de las entradas de Wikipedia que avisa al lector cuándo no hay fuentes independientes que confirmen una aseveración o si una entrada es ideológicamente controvertida.

Facebook, por su parte, se ha mostrado contrario a verificar a los políticos, aunque sí controla los incumplimientos de otros usuarios.

La mayoría de los medios que componen la IFCN han entrado en el debate posicionándose a favor de advertir sobre las opiniones que pueden contener información falsa. Sin embargo, han pedido a Twitter que sea muy transparente en su actuación.

"¿Por qué ese tuit? ¿Por qué no otros?", dijo Aaron Sharockman, director ejecutivo de PolitiFact, que considera que, por acertada que sea, hay que explicar muy bien el por qué de una decisión.

"Una cosa que podemos decir con certeza es que usar al presidente Donald Trump como piloto de prueba al comienzo de un ciclo de elecciones presidenciales está lleno de riesgos", opinó Geoffrey Ingersoll, fundador de Check Your Fact.

Katy Byron, editora de MediaWise, cree que es acertado, porque su enorme visibilidad multiplica los riesgos. "Los tuits y otro contenido compartido por estas cuentas son la forma más rápida y escalable de propagación", tuiteó.

"No sabes quién está haciendo la verificación de los hechos, tampoco puedes verificar si están sesgados o quién los está financiando o si están calificados para emitir los juicios", dijo Maarten Schenk, de Lead Stories, que también considera oportuno el control sobre los tuits de Trump, pero defiende que todo el mundo pueda acceder a las reglas para conocerlas.

"Creo que estamos viendo un efecto de bola de nieve donde cada vez más plataformas tecnológicas se están dando cuenta de que deberían proporcionar a las personas información sobre lo que es verdad", dijo Bill Adair, profesor de periodismo y políticas públicas en la Universidad de Duke.

Borja Adsuara, abogado experto en Derecho Digital y profesor universitario, rechaza el control sobre las afirmaciones de un político. "Como político es objeto de información, vende su gestión, y si miente ya se le exigirán responsabilidades políticas y ya estarán los periodistas para verificar si lo que dice es verdad o no. Eso lo hacen los periodistas, no una plataforma digital. Lo único que debería hacer una plataforma digital sería suprimir los tuits que sean delictivos, claramente ilegales, como por ejemplo la pornografía infantil o injurias o calumnias gravísimas".

Múltiples personas conocidas y partidos políticos han sido sancionados por Twitter por incumplir las normas con penalizaciones que van desde borrado de mensajes que fomentaran el odio o la violencia hasta el de perfiles que manipularan estadísticas o utilizaran bots. En septiembre de 2019, más de una decena de cuentas vinculadas al Gobierno cubano fueron eliminadas, incluyendo las de Raúl Castro y de su hija, la diputada Mariela Castro, además de las de Cubadebate, Granma o Mesa Redonda.

