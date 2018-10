La UNAM conmemora los 50 años de la matanza estudiantil de Tlatelolco en México

(EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más importante del país, conmemoró el lunes a las víctimas de la represión estudiantil de 1968 con la inauguración de un archivo digital y un monumento de recuerdo a las personas que fallecieron en la matanza de Tlatelolco hace 50 años.

El Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, situado en el lugar de la masacre, cuenta desde ahora con un archivo de libre acceso con 100.000 objetos digitalizados, como documentos, fotografías, manuscritos y entrevistas, sobre el movimiento del 68.

Miles de estudiantes organizaron huelgas y masivas manifestaciones para denunciar el autoritarismo del Gobierno, que reprimió la movilización para evitar altercados durante los Juegos Olímpicos

La plataforma M68 Ciudadanías en Movimiento también ha elaborado un inédito censo de heridos, detenidos, desaparecidos y fallecidos durante el movimiento estudiantil que pretende poner luz a la opacidad informativa que hubo en 1968.

Durante el verano de ese año, miles de estudiantes organizaron huelgas y masivas manifestaciones para denunciar el autoritarismo del Gobierno mexicano, dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que reprimió la movilización para evitar altercados durante los Juegos Olímpicos.

El movimiento fue aplastado militarmente el 2 de octubre de 1968, cuando el Ejército y el grupo paramilitar Batallón Olimpia disolvieron a disparos un mitin estudiantil en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, un céntrico barrio de Ciudad de México.

"Nunca antes como hoy había sido tan necesario recuperar el espíritu del 68, que fue antiautoritario, democrático e incluyente", reivindicó el escritor y profesor Jorge Volpi tras la presentación de la plataforma digital.

Volpi lamentó que el México de 2018 es "infinitamente más violento e injusto" que el de 1968, dado que ha batido un récord histórico de asesinatos y la imagen de militares patrullando las calles es "el paisaje habitual de buena parte de nuestro país", dijo.

Al acto asistieron supervivientes de la matanza, así como el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el jefe de Gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva, quienes firmaron un decreto que declara Tlatelolco como "patrimonio cultural intangible" de la capital mexicana.

Previamente, en el Centro Cultural de Tlatelolco se inauguró el Monumento a la ausencia, de la artista israelí Yael Bartana, que reproduce las pisadas de las 400 personas fallecidas en la masacre, según cifras ofrecidas por testigos.

"No hay perdón y no olvidamos. No queremos dinero, ni disculpas ni monumentos. Queremos justicia", exclamó emocionado Severiano Sánchez, superviviente de esa fatídica tarde en Tlatelolco.

Durante su turno de palabra, denunció el "autoritarismo bárbaro" del Gobierno mexicano ante el movimiento estudiantil, y recordó que los estudiantes "no nos escondimos ni nos paralizamos" a pesar de todo.

Además, celebró que los movimientos estudiantiles actuales sigan inspirándose en el 68 como uno de sus referentes, mientras los otros supervivientes que asistieron al acto corearon: "Dos de octubre, no se olvida".

Durante el lunes, el Gobierno de Ciudad de México retiró de seis estaciones de metro placas dedicadas al ya fallecido Gustavo Díaz Ordaz, quien fue presidente de México entre 1964 y 1970, y quien asumió la responsabilidad de la represión estudiantil.

Además, el Comité 68, que agrupa supervivientes de la masacre y líderes estudiantiles del movimiento, exigieron hoy que se abra una investigación contra el ex presidente mexicano Luis Echeverría, de 96 años, quien en 1968 ejercía de secretario de Gobernación y era responsable de seguridad interior.

