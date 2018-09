La UPEC acusa al NYT de lanzar 'teorías locas' sobre los 'ataques sónicos'

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) ha acusado al diario The New York Times de sorprender a los lectores con una "teoría loca" sobre los presuntos ataques sónicos que provocaron daños en la salud de varios diplomáticos estadounidenses en las embajadas de La Habana y Pekín. El rotativo publicó este domingo un artículo en la sección de ciencia en el que varios doctores y expertos señalan las microondas como las principales sospechosas de causar problemas en la salud de los funcionarios, descartadas ya otras posibilidades.

La UPEC ha publicado una carta del abogado José Pertierra, uno de los juristas afines al oficialismo más populares y con bufete en Washington, en la que califica el artículo de "muestra de pobre periodismo" por ser "pura especulación" y no exponer la causa de las posibles enfermedades.

"Cada vez que un testigo hace afirmaciones sin fundamento en los tribunales, se exige a los abogados que presenten la "evidencia" y hagan una pregunta elemental: '¿Cómo lo sabes?' Por desgracia, el NYTimes no hace esa pregunta elemental", dice el jurista, que exige así aplicar al periodismo criterios científicos o procesales.

El periódico estadounidense publicó en su artículo del pasado sábado que los científicos consideran que armas no convencionales que funcionan con microondas son la causa más posible de los llamados ataques sónicos. Aunque el informe publicado en marzo por la revista Journal of the American Medical Association (JAMA) tras examinar a 21 diplomáticos afectados en Cuba no hacía referencia a este tipo de ondas, el autor del estudio y director del Centro de Lesiones Cerebrales y Reparación de la Universidad de Pensilvania, Douglas H. Smith, dijo en una entrevista reciente que las microondas son ahora consideradas las principales sospechosas de causar un más que probable daño cerebral.

"Todo el mundo era relativamente escéptico al principio, pero ahora todos están de acuerdo en que ahí hay algo", dijo el especialista, que añadió que los médicos denominan jocosamente a las dolencias referidas como "conmoción cerebral inmaculada".

Descartados otros posibles culpables como ataques sónicos, infecciones virales o ansiedad contagiosa, algunos analistas señalan ahora, indicó el NYT, al efecto Frey, un fenómeno descubierto hace décadas por el científico Allan H. Frey que considera que las microondas pueden engañar al cerebro para que perciba lo que parecen ser sonidos comunes.

Esas falsas sensaciones pueden explicar los ruidos y zumbidos citados por los diplomáticos que al principio fueron considerados una evidencia de ataques con armas sónicas.

Mientras el Departamento de Estado y el FBI rechazan hacer más declaraciones sobre el estado de una investigación que no acaba de concluir, un grupo de expertos ha colaborado este verano con el Gobierno federal a evaluar nuevas amenazas a la seguridad nacional que, aparentemente, han analizado el misterioso caso de la embajada de La Habana y sopesa algunas explicaciones entre las que está la teoría de las microondas.

Frey, el descubridor del fenómeno, que ha trabajado como contratista y consultor de varias agencias federales, especula con la posibilidad de que cubanos aliados de Rusia hubieran realizado estos ataques con microondas para perjudicar la mejora de las relaciones entre La Habana y Washington producida durante el mandato de Barack Obama.

Moscú estaba "tan intrigado por la perspectiva del control mental que adoptó una terminología especial para la clase general de armas previstas, llamándolas psicofísica y psicotrónica"

Frey explica que hace décadas, durante una visita a la URSS para ofrecer una conferencia, fue llevado a una base militar fuera de Moscú, cuyo Gobierno estaba "tan intrigado por la perspectiva del control mental que adoptó una terminología especial para la clase general de armas previstas, llamándolas psicofísica y psicotrónica", afirma el NYT siguiendo el testimonio del científico.

Infinidad de aparatos domésticos, como radios de onda corta, hornos de cocina o teléfonos móviles emiten microondas de manera inofensiva, pero son fáciles de manipular y concentrar por su pequeño tamaño. De acuerdo con declaraciones que recoge The New York Times, se considera que Rusia, China y muchos Estados europeos tienen conocimientos para fabricar armas de microondas básicas que pueden debilitar, sembrar ruido o incluso matar.

El pasado mes de octubre la revista Neural Computation publicó un artículo de Beatrice A. Golomb, doctora en medicina y profesora en la Universidad de California en San Diego, que supone el caso médico más detallado para los ataques con microondas en la embajada habanera.

En el texto Golomb comparó los síntomas de los diplomáticos en la Isla con los reportados por personas que se dice que padecen la enfermedad por radiofrecuencia y aseguró que "numerosas características altamente específicas" de los incidentes diplomáticos "se ajustan a la hipótesis" de un ataque de microondas, incluida la producción de sonidos perturbadores de tipo Frey.

Los incidentes de la embajada provocaron la salida del personal no esencial de la sede diplomática, un 60%, y han supuesto importantes repercusiones en la vida cotidiana de los cubanos, que han visto cómo se dificultaba para ellos conseguir una visa para Estados Unidos, el país con el que más lazos mantienen. La Habana acusa a Washington de inventar una excusa para obstruir el deshielo, ya que hasta la fecha no ha podido determinarse la causa de los daños de salud sufridos por los funcionarios o el alcance de éstos.

