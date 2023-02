Ucrania derriba once drones kamikaze de fabricación iraní

(EFE).- Las fuerzas ucranianas han derribado once drones kamikaze de fabricación iraní durante la pasada noche, en respuesta a un ataque ruso con catorce aeronaves no tripuladas (UAV) con explosivos.

"Los invasores rusos utilizaron catorce UAV Shahed en el territorio de Ucrania", de los que once "fueron derribados por defensores ucranianos", informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas en su cuenta de Facebook.

Nueve de esos once drones fueron derribados en el espacio aéreo alrededor de Kiev, según precisó Serhii Popko, jefe de la Administración Militar de la capital ucraniana, donde la alerta aérea nocturna se prolongó durante cinco horas y media.

Este ataque aéreo, en el que según las primeras informaciones no hubo víctimas, se suma a otros dos registrados también durante la noche en la ciudad de Zaporiyia, dirigidos contra insfraestructuras civiles no residenciales.

Aunque se están evaluando los daños, el Ayuntamiento de la ciudad ha informado en Telegram de que no ha habido víctimas, pero sí importantes daños materiales.

Asimismo, se han emitido alertas de ataques aéreos en las regiones de Kiev y Chernígov, en las provincias de Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Kharkiv y Donetsk, y en zonas de las provincias de Dnipropetrovsk y Kirovohrad.

También se activó la defensa aérea en los distritos de Brovary y Boryspil, según la información oficial ucraniana.

En el lado ruso, las advertencias a Occidente han continuado hoy lunes, con la publicación de un artículo en el periódico Izvestia del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, en el que avisa de que continuar armando a Ucrania llevará a un apocalipsis.



"Nuestros enemigos hacen precisamente eso (armar a Ucrania) sin comprender que sus objetivos conducen a un fiasco total, al fracaso, a que todos pierdan, a un apocalipsis", escribió Medvédev, quien fue presidente de Rusia entre 2008 y 2012.



Entonces, agregó, "habrá que olvidarse de la anterior vida durante siglos, hasta que los humeantes escombros dejen de emitir radiación".





Medvédev señaló que en Occidente persiste la "ilusión febril de que después de acabar sin un solo tiro con la Unión Soviética podrán sin grandes problemas enterrar a la Rusia de hoy". Según el exmandatario, se trata de un "error extremadamente peligroso".



"Si realmente se pone en cuestión la existencia de Rusia, esto no se resolverá en el frente ucraniano, sino junto con el asunto de la ulterior existencia de la civilización humana", recalcó Medvédev, para añadir: "No necesitamos un mundo sin Rusia".



Al mismo tiempo, el exmandatario aseguró que Rusia no permitirá que los acontecimientos tomen ese rumbo.



"Y no estamos solos en este afán. Los países occidentales y sus satélites suman solo el 15 por ciento de la población del planeta. Somos muchos más y mucho más fuertes", añadió.

