Ucrania y occidente dudan del repliegue ruso

(agencias). - La invasión rusa de Ucrania llega a su trigésimo quinto día y occidente analiza los movimientos de tropas rusas para saber si se cumple lo que Moscú anunció este martes en Estambul de que aliviaría el acoso a las ciudades ucranianas de Kiev y Chernígov. Pero hasta ahora hay dudas.

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania dice que "unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan retirándose de las regiones de Kiev y Chernígov. Hay ciertas señales de que las tropas rusas se están reagrupando para centrar sus esfuerzos en la dirección este".

Por el momento, según el Estado Mayor, la llamada "retirada de tropas" también puede ser una rotación de ciertas unidades, que tiene como objetivo engañar a los líderes militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania y crear una idea errónea sobre la negativa de Rusia a rodear Kiev.

El Pentágono afirmó este martes que Rusia ha movido "un número pequeño" de unidades en las proximidades de Kiev y descartó que se trate de "una retirada real", ya que mantiene "la vasta mayoría" de sus tropas allí.

"Creemos que esta es una reubicación, no un repliegue real, y deberíamos estar todos preparados para ver una gran ofensiva contra otras zonas de Ucrania", dijo el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, en una rueda de prensa. Kirby precisó que han visto el movimiento de un "número pequeño" de unidades rusas desde Kiev hacia el norte, pero admitió que es demasiado pronto para saber cuál es su destino final.

"Creemos, evaluamos, que es probable que serán reubicadas para ser utilizadas en otros lugares en Ucrania", indicó el portavoz, quien recordó que Rusia ha dicho que va a centrarse en la región del Donbás, en el este ucraniano.

Mientras, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que su país no reducirá los "esfuerzos de defensa" y que aunque sean positivas las señales que escuchamos desde la plataforma de negociación, estas no ahogan los destrozos de los proyectiles rusos". Zelenski dijo que "no se debe perder la vigilancia. La situación no se ha vuelto más fácil (...) El ejército ruso todavía tiene un potencial significativo para continuar los ataques contra nuestro Estado".

Por ello, alertó de que no reducirán los esfuerzos de defensa. Tanto en el norte de nuestro Estado como en todas las demás regiones de Ucrania (...) La defensa de Ucrania es la tarea número uno ahora, y todo lo demás se deriva de ella". Recordó que el bombardeo sobre las ciudades "continúa. Mariupol está bloqueado. Los ataques aéreos y con misiles no se detienen. Esta es la realidad".

Las tropas rusas "intentan mantener las fronteras capturadas" y no están realizando "acciones ofensivas activas", dice el Ejército ucraniano. En Sloviansk, ciudad ucraniana en el Donetsk, "las tropas rusas se estaban reagrupando y reponiendo existencias", mientras siguen "los ataques aéreos y con misiles en Kreminna y Mariúpol".

Cerca de Novokarlivka y Luhivske, al norte de Mariúpol, "el enemigo continúa colocando equipos de fortificación dentro de las posiciones capturadas y creando barreras de minas", en la región de Zaporiyia continúan los bombardeos y en las zonas operativas del Mar Negro y Azov "no se registraron cambios significativos", dice el Alto Mando ucraniano.

En cuanto a los corredores humanitarios, un total de 1.665 personas fueron evacuadas en las últimas horas de la sitiada ciudad de Mariúpol, en el sur de Ucrania, y en otras localidades cercanas, gracias a los corredores humanitarios abiertos por las autoridades de Kiev.

Según informó esta noche la ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente de Ucrania, Iryna Vereshchuk, la evacuación iniciada ha podido ser completada, publica la agencia local Ukrinform.

"1.665 personas fueron evacuadas de Mariúpol y varias ciudades de la región de Zaporiyia a lo largo de los tres corredores humanitarios acordados" con los rusos, confirmó la ministra. Las evacuaciones se produjeron en vehículos particulares de los ciudadanos justo el día en que Rusia y Ucrania reanudaban sus negociaciones en Estambul para encontrar una solución al conflicto.

Según la responsable gubernamental, 936 personas lograron salir de Mariúpol y 729 más de la región de Zaporiyia que incluye a las ciudades de Berdiansk, Melitopol, Enerhodar, Polohy, Orikhiv, Huliaypole y Vasylivka".

En esta última localidad, explicó la ministra, las tropas rusas lograron bloquear varias columnas de autobuses y camiones de evacuación con ayuda humanitaria, que finalmente fueron enviados a otras ciudades. Vereshchuk recordó que, según datos del ayuntamiento de Mariúpol, unas 75.000 residentes de la ciudad han logrado ser evacuados hacia Zaporiyia hasta el momento.

La ciudad portuaria de Mariúpol, que tenía una población anterior a la guerra de medio millón de habitantes, ha sido una de las localidades ucranianas que más duramente ha sufrido los ataques del Ejército ruso desde que invadió el país el pasado 14 de febrero.

Esta localidad industrial, a orillas del Mar de Azov, lleva semanas sitiada por las tropas rusas, por lo que los pocos residentes que quedan en ella, unos 160.000 según las autoridades, no tienen acceso bienes básicos como el agua potable y servicios como el gas o la calefacción.

Además, el presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció este martes "avances" en las negociaciones con Ucrania, en una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, al tiempo que se mantuvo inflexible sobre su voluntad de continuar con la ofensiva en el este de ese país. Según indicaron fuentes del Elíseo, Putin aseguró que no está dispuesto a renunciar a sus objetivos militares en Ucrania, en particular en Mariúpol, y se negó a levantar el cerco a esa ciudad.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha llegado este miércoles a China en la que supone su primera visita al gigante asiático desde el inicio de la invasión de Ucrania, un viaje en el que se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi, antes de participar el jueves en una conferencia internacional sobre Afganistán.

La llegada de Lavrov al país ha sido confirmada por la Embajada rusa en Pekín, que ha publicado una fotografía del avión en el que ha viajado el ministro. Posteriormente, ha publicado una fotografía del saludo entre Lavrov y Wang antes de su reunión, sin que por ahora hayan trascendido más detalles.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha resaltado que "el día de hoy estará consagrado a reuniones bilaterales con colegas de Exteriores", al tiempo que ha confirmado que el titular de la cartera participará el jueves en la cumbre sobre Afganistán, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

China se ha negado hasta ahora a condenar abiertamente la invasión rusa de Ucrania y ha argumentado que la expansión de la Otan es parte de los motivos del conflicto, lo que ha supuesto un espaldarazo para Moscú en medio de las críticas internacionales contra el país por la ofensiva, iniciada el 24 de febrero.

Sin embargo, el presidente de China, Xi Jinping, ha reconocido que la situación es "preocupante" y ha dicho que Pekín juega "un rol constructivo" en los esfuerzos por lograr un acuerdo de paz. Así, recientemente trasladó al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, la necesidad de que la comunidad internacional "cree las condiciones para un acuerdo".

El Gobierno de Estados Unidos, por otra parte, alertó a sus ciudadanos en Ucrania y en Rusia de que pueden ser señalados y detenidos a causa de su nacionalidad por parte de las fuerzas de seguridad de Moscú, y reiteró la recomendación de no viajar a esos países. En un comunicado, el Departamento de Estado de EE UU informó de una actualización en el estatus de Rusia y Ucrania con respecto a las recomendaciones de viaje para esos países, que a partir de ahora incluye el aviso de que cualquier estadounidense puede ser objetivo de los rusos.

