La Unión Europea afirma que las elecciones en Nicaragua son "completamente un 'fake'"

(EFE).- Las elecciones previstas para el próximo domingo en Nicaragua son "completamente un fake" y de ellas no se puede esperar ningún "resultado legítimo", según afirmó este martes en Lima el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell.

En un encuentro con medios extranjeros en Perú, donde llegó el lunes en su primera visita a América Latina desde que asumiera el cargo, Borrell indicó que la situación en el país centroamericano es "una de las más graves que hay en la actualidad" en el todo el continente y una preocupación mayor incluso para Europa que las próximas elecciones locales y regionales que se desarrollarán en Venezuela.

"Más me preocupa Nicaragua, que hay elecciones que son completamente un fake. Allí no vamos a mandar ninguna misión de observación electoral porque el señor Ortega ya se encargó de encarcelar a todos los opositores políticos que se presentaban a las elecciones. No podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo que podamos considerar, sino todo lo contrario", afirmó Borrell.

El máximo representante de la política exterior de la UE se refirió así a la votación presidencial que tendrá lugar el domingo en Nicaragua, considerada ilegítima no solo por el bloque europeo, sino también por EE UU debido al arresto de hasta siete candidatos de la oposición.

Cristiana Chamorro, la aspirante a la presidencia de Nicaragua que tenía mayor probabilidad de derrotar al actual mandatario, el sandinista Daniel Ortega, fue detenida por "traición a la patria" y presunto lavado de dinero y se encuentra en arresto domiciliario desde junio pasado e inhabilitada para participar en las elecciones a pedido del Ministerio Público,que dirige la exguerrillera sandinista Ana Julia Guido.

Además, también quedaron fuera de la competencia por arrestos e investigaciones legales impulsadas por el régimen de Ortega Arturo Cruz, un exembajador de Nicaragua en EE UU, arrestado a su regreso de un viaje a Washington; Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, el periodista Miguel Mora, el líder campesino Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

Borrell llegó a Perú con el objetivo de fortalecer tanto las relaciones bilaterales como la cooperación regional.

En ese sentido, durante su visita al país se reunirá con el presidente Pedro Castillo, así como con el ministro de Exteriores, Óscar Maúrua, y con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, además de con representantes de la sociedad civil.

