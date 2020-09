Varios embajadores se turnan en la casa de la nobel Alexiévich para impedir su detención

Los embajadores de Suecia, Rumanía y Austria en Bielorrusia acudieron la mañana de este miércoles al domicilio de Svetlana Alexiévich, premio Nobel de Literatura 2015 y miembro del presídium del Consejo Coordinador para el traspaso pacífico del poder en el país, para protegerla de agentes sin uniforme que se apostaban en su puerta.

A primera hora había sido detenido el jurista Maxim Znak, también integrante de la mesa directiva del Consejo, por individuos vestidos de civil y encapuchados.

Este miércoles, la escritora emitió un comunicado que uno de sus traductores al español, Jorge Ferrer, hizo público en sus redes sociales, en el que informaba de la detención de Znak y reflexionaba sobre la situación en Bielorrusia, a raíz de las protestas por el resultado de las elecciones presidenciales que dieron la victoria de nuevo a Lukashenko y que la oposición considera un fraude.

"No es el Consejo de Coordinación el que se ha rebelado. Aquí se ha rebelado un país entero"

"Primero nos secuestraron el país y ahora están secuestrando a los mejores de entre nosotros", dice Alexiévich. "Pero otros cientos de personas vendrán a ocupar los lugares que dejan vacíos en nuestras filas los que han sido arrancados de ellas", clama. "No es el Consejo de Coordinación el que se ha rebelado. Aquí se ha rebelado un país entero. Voy a repetir lo que digo siempre. Nosotros no preparamos un golpe de Estado. Queríamos evitar que nuestro país se partiera en dos. Queríamos que la sociedad iniciara un diálogo. Lukashenko afirma que no hablará con la calle, pero la calle son los cientos de miles de personas que salen a manifestarse cada domingo y cada día. No es la calle. Es el pueblo. La gente sale a la calle acompañada de sus hijos pequeños porque confía en la victoria".

En su nota, además, hace un llamamiento a la Rusia de Putin: "Quiero además dirigirme a la intelligentsia rusa, por continuar llamándola como lo hacíamos antaño. ¿Por qué callan? Solo nos llegan escasas voces de apoyo. ¿Por qué callan cuando ven cómo se está pisoteando a un pueblo pequeño y orgulloso? Aún somos hermanos suyos".

Y finaliza: "Y a nuestro pueblo solo le quiero decir que lo amo. Y que estoy orgullosa de él. Ya vuelve a llamar a mi puerta un desconocido".

El Gobierno alemán se ha pronunciado al respecto para imputar "métodos del salvaje oeste" a Bielorrusia, a la que exige "información inmediata" sobre la situación de Kolésnikova

Alexiévich es la única integrante del presidium del Consejo Coordinador que sigue en libertad en el país. El colectivo se fundó el pasado 18 de agosto por unas 70 personas, encabezadas por la escritora y Maxim Znak, Olga Kovaljkova, Maria Kolésnikova, Pavel Latushko, Sergei Dilevski, Lilya Vlasova y Ales Bialiatski.

La detención el martes de María Kolésnikova fue la más mediática. La opositora, según denunciaron su compañeros, fue secuestrada el lunes en Minsk y llevada en la madrugada del martes a la frontera con Ucrania para expulsarla del país, pero ella rompió su pasaporte a fin de que el vecino país no pudiera recibirla, tras lo cual fue detenida por Un grupo de encapuchados que la subieron en un minibús, aunque la versión oficial fue que el arresto se produjo cuando intentaba "abandonar ilegalmente" el país.

Este miércoles, el Gobierno alemán se ha pronunciado al respecto para imputar "métodos del salvaje oeste" a Bielorrusia, a la que exige "información inmediata" sobre la situación de Kolésnikova.

Es "del todo inaceptable" recurrir a "sistemas clandestinos" frente a los representantes de la oposición, como ha ocurrido con Kolésnikova, indicó la portavoz del Ejecutivo de la canciller Angela Merkel.

Berlín considera que lo ocurrido demuestra que Minsk "no ha entendido nada" de los requerimientos internacionales de poner fin a las "acciones hostiles" contra la oposición e insta a las autoridades bielorrusas a "abrir el diálogo con el depositario de la soberanía nacional, el pueblo".

