Veinte años de prisión para dos blogueros iraníes por bailar en un video

(EFE).- La Justicia iraní ha condenado a dos blogueros de la red social Instagram, Astiaj Haghighi y Amir Mohammad Ahmadi, a un total de 21 años de prisión por aparecer bailando en un video en internet, informó HRANA, la agencia de noticias persa de activistas de derechos humanos.

Según el veredicto del Tribunal Revolucionario de Teherán, cada uno de ellos recibió una pena de diez años y seis meses de prisión por "fomento de la impureza y la indecencia, montaje y colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el régimen".

También se les ha prohibido realizar actividades sociales en Internet y salir del país durante dos años, según la agencia.

Fuentes relacionadas con el caso indicaron a HRANA que se les negó el acceso a un abogado durante los procedimientos legales que acabaron con la condena.

This couple has been sentenced to 10.5 of prison for this public dance in the Azadi Sq in Tehran. It’s hard to believe how little moments of joy are being so violently crushed by IR. Dancing in public has become one of the most powerful forms of resistance in Iran. #MahsaAmini pic.twitter.com/Yz3NpFBwIn