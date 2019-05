Venezuela se acerca al horizonte lejano del diálogo

(EFE).- El diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, que hasta hace poco parecía un horizonte muy lejano, llamó este jueves a la puerta y abrió un resquicio de posibilidad gracias a la mediación de Noruega, que ha conseguido que las dos partes viajen a Oslo para intentar encontrar un camino de entendimiento.



Pese a que el rumor había ido creciendo en los últimos días, tomó forma oficial cuando uno de los implicados, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, lo anunció por sorpresa en medio de una reunión con gremios.



"Sí, hay unos enviados a Noruega (...) Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres", afirmó.





"Sí, hay unos enviados a Noruega (...) Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres"

El anuncio tomó a contrapié a los asistentes que escuchaban con atención las palabras de Guaidó, con un discurso que se ha ido convirtiendo en repetitivo y que NO presagiaba ese anuncio.



El principal rostro de la oposición no explicó cuáles son los fundamentos de esos contactos con el gobierno de Maduro, aunque de sus palabras se presume que se encuentran en su fase inicial.

Las autoridades noruegas confirmaron este viernes su papel mediador en una fase inicial para entablar un diálogo político.



"Noruega informa de que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela, en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego en un comunicado.

Oslo elogió los "esfuerzos" de las partes y mostró su disposición a seguir apoyando "la búsqueda de una solución pacífica".

La delegación del Gobierno la forman el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, mientras que por la oposición están el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González; el exdiputado Gerardo Blyde y el exministro Fernando Martínez Mottola, según ese medio.



Los nombres de la oposición fueron mencionados por Guaidó, si bien desde el Gobierno venezolano no se ha hecho ninguna declaración oficial.





"Noruega informa de que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela, en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país"

Tanto el ministro Rodríguez como el gobernador han evitado hacer declaraciones al respecto, aunque publicaron un críptico mensaje en Twitter.



"No hay camino para la paz, la laz es el camino" M. Ghandi. ¡Por eso, siempre apostaremos al diálogo!", escribieron ambos de forma casi simultánea.



Guaidó fue también el encargado de limar las expectativas nada más terminar el acto al declarar a periodistas que "no hay ningún tipo de negociación" sino la respuesta a la llamada de Noruega en su "esfuerzo" por "una mediación que tiene meses".



Para el opositor, la iniciativa de Noruega "viene a abonar en el proceso" de buscar una salida a la crisis y parte de un "país que quiere colaborar".



Pese a su afirmación, la mediación de Noruega no es menor y precisamente su intervención ha tenido un rol creciente para solventar conflictos enquistados como el de la ya desmovilizada guerrilla de las FARC en Colombia.



Las referencias a Cuba terminaron cuando, al ser preguntado acerca del papel que juega La Habana, Guaidó respondió que su único rol "es de la interferencia" y "la invasión irregular" de territorio venezolano, una denuncia que ha repetido en varias ocasiones.

Rodríguez ratificó la disposición de Cuba a aportar "iniciativas que promuevan el diálogo respetuoso" con el Gobierno de Maduro, según informó la Cancillería

Sin embargo, en La Habana el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, expresó a su homóloga de Canadá, Chrystia Freeland, su voluntad de contribuir al diálogo.

Rodríguez ratificó la disposición de Cuba a aportar "iniciativas que promuevan el diálogo respetuoso" con el Gobierno de Maduro, según informó la Cancillería en un comunicado tras el encuentro bilateral entre ambos, que se desarrolló a puerta cerrada durante más de dos horas en la sede de este ministerio en La Habana.

El canciller cubano matizó que su colaboración solo se produciría respetando la igualdad de los Estados, el derecho internacional y la proclamación de zona de paz en la región, y en concreto aludió al rechazo al uso de amenazas, fuerza o "medidas económicas coercitivas unilaterales", en referencia a las recientes sanciones de EE UU a Venezuela.

La mediación nórdica, según contó Guaidó, es similar a la que han hecho otros países como España, Canadá o el Grupo Internacional de Contacto (GIC), formado por países de América Latina y la UE.





El jefe del Parlamento deslizó de nuevo una amenaza velada al decir que el próximo lunes su representante en EE UU, Carlos Vecchio, se entrevistará con representantes del Comando Sur

El jefe del Parlamento deslizó de nuevo una amenaza velada al decir que este mismo jueves se reunía en privado con el GIC pero que el próximo lunes su representante en EE UU, Carlos Vecchio, se entrevistará con representantes del Comando Sur.



En esa reunión, según anunciaron, conversarán sobre la cooperación militar destinada a "aliviar" el sufrimiento del pueblo venezolano y "restablecer" la democracia.



La mejor prueba de que las posiciones siguen alejadas y la fuerza sobre la mesa es que el comisario Iván Simonovis, preso desde 2004 y considerado como preso político por la oposición, fue liberado de su arresto domiciliario tras haber recibido un indulto suyo como el que otorgó al opositor Leopoldo López el pasado 30 de abril.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.