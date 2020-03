Venezuela declara siete estados y Caracas en "cuarentena social" por el Covid-19

(EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este domingo la "cuarentena social colectiva" en siete estados del país además de Caracas, una medida que entrará en vigor a partir de las 5 de la mañana de este lunes para frenar la expansión del coronavirus.

"La cuarentena social colectiva será en las zonas donde se ha detectado la incidencia mayor de este virus importado y en las zonas donde están distribuidos los casos de cuarentena: Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes", dijo Maduro en una alocución transmitida en cadena de radio y televisión.

Maduro detalló que hay siete nuevos casos confirmados de personas infectadas por el Covid-19 con lo que ya son 17 en total. El pasado viernes el Gobierno informó de los dos primeros casos.

Zulia y Miranda son los estados con mayor población del país, con más de 7,5 millones de habitantes entre ambos; el total de la cuarentena afectará a más de 9,4 millones de habitantes, casi un tercio de la población total de Venezuela, que se estima en 28 millones.

"Es la única manera. O vamos a la cuarentena o la pandemia podría abatir inclemente y trágicamente a nuestro país como pasa hoy en Europa, bien lo saben ustedes", dijo Maduro. Explicó que esto supondrá la suspensión laboral y legal de todas las actividades excepto las de servicio social y de necesidad, aunque no especificó cuánto tiempo durará esta medida.

"Vamos a una situación que jamás hemos vivido. No son vacaciones colectivas, es una cuarentena que amerita de una gran disciplina social. No se debe salir de la casa salvo para cubrir necesidades indispensables", especificó.

Maduro dijo que esta es una medida "drástica e ineludible" y pidió la unión de todo el país "para salir adelante".

A los dos casos detectados el viernes y a los ocho de este sábado se sumaron siete nuevos: cuatro llegados de Europa, uno de Cúcuta y dos más de otros lugares del mundo que Maduro no especificó.

El mandatario venezolano dijo que hay una estricta colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con objeto de que "interceda con el Gobierno de Colombia para que haya comunicación, coordinación por la salud" entre los ministerios de ambos países.

"Hago un llamado a la sensatez humana, al presidente Iván Duque. Es la hora de la coordinación para atender a la salud de los pueblos. Sabemos que hay un brote muy fuerte de coronavirus en el (departamento colombiano de) Norte de Santander. Ya tenemos pacientes infectados que tuvieron la enfermedad en Cúcuta", aseguró.

En Colombia hay 34 contagiados tras confirmarse este domingo 10 nuevos infectados, siete de ellos de personas que estuvieron en España o Estados Unidos. El presidente Iván Duque anunció que no se permitirá la entrada al país a partir del lunes 16 de marzo de ningún extranjero, salvo aquellos que tengan residencia.

Maduro agradeció a China por todo el apoyo que están recibiendo desde allí "para dotar a Venezuela de todos los equipos necesarios para seguir afrontando esta pandemia que afecta a la humanidad entera".

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, explicó que hay sectores que están exentos de cumplir la cuarentena.

"El sector agroalimentario, todo el personal de salud que necesita ir a los centros asistenciales, el transporte público, el farmacéutico, electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y medios de comunicación están exceptuados y podrán circular", dijo Padrino López en una intervención en la televisión pública.

Explicó que podrán hacerlo para ir y volver a sus respectivos trabajos y deberán "presentar su carné de identificación de la empresa o institución pública a la cual sirven". Sobre el transporte, dijo que funcionará con las medidas de protección, es decir, se deberá usar mascarilla.

El caos en los aeropuertos de EE UU, la prohibición de ingreso a extranjeros en Colombia o el toque de queda en Puerto Rico han alterado una calma en América que solo rompen los presidentes de México, Brasil y Nicaragua.

Estados Unidos amaneció con caos en sus aeropuertos debido a la avalancha de estadounidenses regresando al país antes de que las aerolíneas empiecen a cancelar vuelos procedentes de Europa debido a la escasa demanda.

Las filas y los tiempos de espera eran enormes debido a la orden de someter a los pasajeros procedentes de Europa a controles que descarten que presentan síntomas del Covid-19.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha restado importancia a las recomendaciones y fiel a su filosofía de cercanía con la gente no quiere dejar de abrazar, e incluso se le vio dar la mano a decenas de banqueros en la convención anual de la banca en Acapulco. No obstante, México implementará un paquete de acciones que incluye la suspensión temporal de actividades no esenciales en los sectores público y privado, reprogramación de eventos masivos de más de 5.000 personas y la protección de los adultos mayores.

Mientras, el Gobierno de Nicaragua iba a contracorriente y este sábado desafió a la pandemia con la marcha multitudinaria denominada Amor en tiempos del Covid-19.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó el domingo en un multitudinario acto convocado a favor de su Gobierno en Brasilia pese a las restricciones impuestas por las autoridades debido al coronavirus en el país

Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó el domingo en un multitudinario acto convocado a favor de su Gobierno en Brasilia pese a las restricciones impuestas por las autoridades debido al coronavirus en el país, que tiene 121 casos confirmados y otros 1.496 sospechosos. "Eso no tiene precio (...). No es un acto contra nada, es un acto a favor de Brasil", afirmó el mandatario, quien retransmitió parte de la protesta en directo en Facebook y fue recibido por la multitud a las puertas del palacio presidencial a los gritos de "mito".

A partir de este lunes, no obstante, al menos 11 de los 27 estados brasileños pondrán en marcha restricciones a la población en un intento de frenar la expansión del Covid-19. La suspensión de eventos masivos en casi todo el país y de las clases en colegios y universidades figuran entre las medidas de contención.

Tras vivir días frenéticos, el continente remató la semana en medio de la incertidumbre que llevó a la Asamblea Legislativa de El Salvador a decretar un estado de excepción por 15 días en todo el país, una medida, que limita algunas garantías constitucionales.

En Ecuador, en donde se han reportado 37 casos, las autoridades dieron a conocer que han detenido a nueve personas, clausurado y suspendido varios negocios y eventos durante operativos de control en el marco de la emergencia.

Además, el Gobierno ecuatoriano precisó que la suspensión de los vuelos de pasajeros desde el exterior se extiende hasta el 5 de abril para evitar los contagios.

Y en Chile el presidente Sebastián Piñera anunció que el número máximo de personas que podrá participar en un acto público será de 200 a partir del próximo miércoles.

Ante el brote, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, decretó un toque de queda en toda la isla a partir de las 21:00 horas y hasta las cinco de la mañana, así como el cierre parcial de los comercios. La medida estará en vigor hasta el próximo 30 de marzo y afecta a todos los servicios excepto los de primera necesidad.

En Argentina el presidente Alberto Fernández reveló que el Gobierno evalúa "parar el país durante 10 días" en una cuarentena obligatoria pero con medidas de contención para que no se agrave la recesión económica.

Mientras que el Gobierno de Haití anunció el cierre de la frontera con República Dominicana y prohibió los vuelos con origen o destino a Europa y Latinoamérica.

España, Italia y Francia amanecieron este domingo paralizadas por las severas medidas de emergencia a causa del coronavirus, con la excepción política de que el Gobierno de Macron decidió mantener la celebración de las elecciones municipales esgrimiendo que no suponen un riesgo suplementario, aunque la participación en las elecciones municipales fue la más baja de la historia, pues según las estimaciones no superará el 50 %.

España, con 47 millones de habitantes, entró ayer en una situación sin precedentes, con los ciudadanos enclaustrados en sus hogares a causa del estado de alarma. El número de fallecidos asciende este lunes a 297 y los casos conocidos son 8.744, casi la mitad de ellos en Madrid, de los cuales 3.215 están hospitalizados.

En Italia, el país europeo más afectado, los fallecidos con el coronavirus alcanzaron los 1.809, tras registrar 368 muertes en solo 24 horas, según Protección Civil. El número de enfermos es de 20.603 personas y los curados son 2.335. Mientras, el Gobierno italiano busca urgentemente mascarillas y otros dispositivos para la protección del personal sanitario que combate la pandemia de coronavirus.

Alemania, que contabilizaba el domingo nueve fallecidos y 3.795 casos positivos confirmados, anunció el cierre de fronteras con la reintroducción de controles a partir de mañana con Francia, Austria, Suiza, Luxemburgo y Dinamarca por el coronavirus.

En África el coronavirus dio nuevos casos en Guinea Ecuatorial, Congo-Brazaville, las Islas Seychelles y República Centroafricana, lo que aumenta a 26 el total de países afectados por esta pandemia en el continente.

Mientras, Irán ha pospuesto hoy la segunda vuelta de los comicios legislativos del 17 de abril al 11 de septiembre, pues el país registra ya 724 fallecidos y 13,938 contagiados, Turquía ha puesto en cuarentena en residencias universitarias a más de 10.000 peregrinos turcos que regresaron desde La Meca, y Marruecos suspendió todos los vuelos internacionales.

El grupo terrorista Estado Islámico ha ofrecido recomendaciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus, que según los yihadistas se contagia "por orden de Dios"

Israel ha dado luz verde a la utilización de tecnología de las agencias de espionaje para rastrear a personas contagiadas por el coronavirus. Y hasta el grupo terrorista Estado Islámico ha ofrecido recomendaciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus, que según los yihadistas se contagia "por orden de Dios" y por tanto uno de los antídotos es "tener fe" ante cualquier enfermedad.

En tres semanas Corea del Sur ha pasado de ser el segundo país con más contagios a frenar exponencialmente las infecciones gracias a una respuesta que combina transparencia, nuevas tecnologías y ante todo una actitud responsable de instituciones y ciudadanos. El país asiático, que el pasado 29 de febrero llegó a registrar 909 casos en un solo día, reportó hoy solo 74 nuevos contagios.

Su plan de acción puede servir de lección a países que ya están batallando plenamente con el coronavirus o que se están preparando para encararlo en las próximas semanas. Las autoridades surcoreanas prohibieron las grandes concentraciones, cerraron instituciones educativas y otros espacios públicos y cancelaron todas las grandes competiciones deportivas al poco de descubrirse el principal brote del país en torno a la ciudad de Daegu.

Corea del Sur solo ha impedido el acceso de aquellos ciudadanos procedentes de la provincia china de Hubei. "Ahí no se prohibió salir a la calle ni salir de la ciudad como en China, España o Italia", cuenta a Efe una mujer. "El ayuntamiento pidió a la gente el 20 de febrero, cuando apenas se descubrió el brote, que solo salieran de casa si era estrictamente necesario y eso ha hecho y sigue haciendo la inmensa mayoría de ciudadanos desde hace casi un mes ya", afirma orgullosa.

El sistema de alertas nacionales para teléfonos móviles avisa a los habitantes de distritos o localidades cuando se ha detectado un caso en su zona y enlaza a información detallada sobre los últimos lugares por los que pasó el contagiado para que aquellos que los hayan visitado estén alerta.

"El ayuntamiento pidió a la gente el 20 de febrero, cuando apenas se descubrió el brote, que solo salieran de casa si era estrictamente necesario y eso ha hecho y sigue haciendo la inmensa mayoría de ciudadanos desde hace casi un mes ya"

También implementaron una concienciación muy temprana sobre prácticas higiénicas, uso de mascarillas, el teletrabajo, la necesidad de quedarse en casa si se tienen síntomas o la de aplicar el distanciamiento social. Corea del Sur ha sido junto con Baréin el país que más test está realizando, aunque más del 70% de esos análisis se han hecho a miembros de la secta cristiana Shincheonji, que es el origen del foco de Daegu y constituye un grupo fácil de rastrear.

En Corea del Sur está resultando muy importante el trabajo destinado a determinar quién debe o no someterse a una prueba para no malgastar los kits de análisis disponibles. El Gobierno surcoreano ha desarrollado dos aplicaciones para teléfonos para hacer un seguimiento de síntomas de gente que potencialmente podría estar infectada y podría propagar aún más el Covid-19.

Una es de uso obligatorio para aquellos que llegan a Corea del Sur de otras zonas de riesgo (actualmente, China, Hong Kong, Macao, Irán y prácticamente toda Europa), y obliga a responder un cuestionario diario sobre si hay o no síntomas; si los hay, se remite al usuario al sistema de atención telefónica que gestiona los test para que se haga uno.

La otra app simplemente alerta a funcionarios públicos cuando alguien que está en cuarentena por posible contagio sale de la zona de aislamiento, aunque la responsabilidad personal vuelve a ser fundamental en este caso, puesto que la descarga de esta aplicación no es obligatoria.

