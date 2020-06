Venezuela protege al asesino de las dos cubanas de Madrid, según un abogado

(EFE).- El letrado Víctor Joel Salas, que sobrevivió al triple crimen en un despacho de abogados del distrito madrileño de Usera en 2016, cree que el presunto asesino no está en una cárcel de Venezuela, sino en un centro de contrainteligencia, y asegura que no parará hasta que se haga justicia.

Este lunes se cumplen cuatro años de uno de los pocos triples crímenes perpetrados en Madrid, cuando un exmarine estadounidense, supuestamente celoso por una nueva relación de su expareja, entró en un bufete buscando a Víctor Joel Salas, que no estaba, y acabó matando a tres personas que había allí en ese momento.

Dahud Hanid Ortiz acabó con la vida de las trabajadoras del despacho Elisa Consuegra y Maritza Osorio, ambas de origen cubano, y de un taxista ecuatoriano, Pepe Castillo, que había ido a la oficina para hacer una gestión.

Según los datos recabados después, el exmarine creyó que el taxista era Víctor Joel, al que buscaba despechado.

El presunto autor volvió a su casa de Alemania, desde donde acabó huyendo a Venezuela cuando supo que había pruebas contra él. En este país latinoamericano fue arrestado en octubre de 2018.

Las autoridades venezolanas denegaron su extradición a España alegando que es ciudadano venezolano y el Tribunal Supremo de ese país remitió hace más de un año el caso a un juzgado de Caracas para que comenzase el proceso y juzgarle.

El abogado de Víctor Joel Salas denunció estos hechos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y sigue a la espera de su veredicto, confiado en que se atiendan sus argumentos: Dahud Hanid no tenía nacionalidad venezolana cuando fue arrestado y debe ser juzgado por el "juez natural", el que comenzó a investigar el crimen donde se cometió.

"No tengo el adormecimiento del paso del tiempo. Sigo trabajando y hago todo lo posible por alcanzar la justicia y para que no haya olvido. No nos vamos a desmoralizar", asegura en declaraciones a EFE cuando se va a cumplir el cuarto aniversario de aquel trágico día.

Sus múltiples pesquisas con profesionales venezolanos le hacen estar seguro de que el presunto asesino "no está en ninguna prisión" allí, sino probablemente en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que es "un centro para encarcelados políticos o personas relacionadas con Inteligencia", detalla Víctor Joel.

"Sabemos que tiene acceso a todo, como ordenadores, porque desde allí intentó hackear el ordenador de su expareja", indica antes de recordar que se trata de un exmarine con conocimientos de informática. Por todo ello, se plantea si Venezuela, al mantenerlo en un lugar así, "no buscará otros fines".

Recuerda todos los días a los tres fallecidos y sabe que sus familias sienten, como él, "impotencia y frustración" ante un proceso "que se alarga y se hace titánico".

De este modo, está pendiente de que se ponga fecha al juicio para incorporarse a la causa y hacer realidad su mantra: "No nos vamos a desmoralizar, vamos a hacer justicia en el país que sea y frente a la frontera que sea".

