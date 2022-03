Viva Aerobus unirá La Habana con Monterrey a partir de abril

La aerolínea Viva Aerobus anunció este viernes la reincorporación de la ruta que unirá a Monterrey con La Habana. Los vuelos iniciarán a partir del próximo 9 de abril, según un comunicado, y se contará con tres frecuencias a la semana "entre martes, jueves y sábados, en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 186 pasajeros".

La compañía aérea, que dirige Juan Carlos Zuazua, precisa que el horario de salida desde La Habana será a las 11 am con llegada al país norteamericano a la 1 y 10 pm. De Monterrey, la aeronave despegará a las 5 y 50 am, en horario de México, y aterrizará en la capital cubana a las 9 y 45 am.

En 2019, Viva Aerobus inició sus operaciones entre Monterrey y La Habana pero la conexión fue suspendida por la pandemia de covid-19. Monterrey es la capital del estado de Nuevo León, en el noreste de México y se encuentra a solo tres horas de Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Viva Aerobus inició sus operaciones en la Isla en 2018 tras aprovechar el vacío dejado por Cubana de Aviación, que en mayo de ese año casi quedó paralizada luego de que un avión se estrelló en La Habana con 113 pasajeros a bordo.

Actualmente la aerolínea mexicana opera seis rutas hacia Cuba desde Cancún, Ciudad de México y Mérida, que incluye ciudades como Camagüey, Varadero, Santiago de Cuba y La Habana.

De acuerdo con cifras de Viva Aerobus, que cuenta con 55 aeronaves Airbus, 40 A320 y 15 A321, durante el cuarto trimestre de 2021 la compañía reportó el traslado de 4.600.000 pasajeros y tuvo un crecimiento del 40,6% respecto a los niveles registrados antes de la pandemia por el covid-19.

