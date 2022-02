Con el cierre del cielo europeo a los aviones rusos, Cuba pierde a sus últimos turistas

El cierre del espacio aéreo europeo a los aviones rusos es una de las primeras consecuencias colaterales para Cuba de la invasión a Ucrania. La Isla se queda, por ahora sin turistas rusos, su único mercado en ascenso en los últimos años. La Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (Ator) ha informado este lunes de que las restricciones han obligado a suspender la venta de los viajes a Latinoamérica y el Caribe.

"En los sistemas de reserva de los operadores turísticos dejaron de ser disponibles los viajes para todas las fechas, a partir del 28 de febrero, a Dominicana, México, Cuba, Venezuela", dice el comunicado, difundido por la agencia Sputnik.

La medida de cierre del espacio aéreo a los aparatos rusos también está vigente en Canadá, un "obstáculo insuperable para los vuelos transatlánticos de las compañías aéreas rusas, incluso a los países abiertos", añade el comunicado.

Una de las principales compañías que vuelan a la Isla desde Cuba, Aeroflot, ha suspendido todos los vuelos a Cuba desde este lunes por la imposibilidad de atravesar el espacio aéreo canadiense, según argumentó la empresa, aunque también podría deberse a las habituales paradas que realiza de regreso a Moscú.

"Se cancelaron los vuelos transatlánticos de Aeroflot desde Moscú y de regreso a los siguientes destinos: México (Cancún), Estados Unidos (Los Ángeles, Miami, Nueva York y Washington), Cuba (La Habana y Varadero) República Dominicana (Punta Cana)", dice el comunicado.

Tampoco la compañía Azur Air, que volaba a los polos turísticos cubanos de Varadero y Cayo Coco, puede llegar hasta la Isla. "Debido a la introducción de restricciones al uso del espacio aéreo, la aerolínea Azur suspende temporalmente vuelos de pasajeros desde Rusia a México, República Dominicana y Cuba a partir del 28 de febrero de 2022", comunicó a través de su página de Facebook.

La compañía añade que sacará a sus viajeros de estos destinos con "vuelos de exportación" y pide a quienes tenían comprados boletos que contacten con los operadores para proceder a las posibles devoluciones. "Azur Air continúa realizando programas de vuelo a Turquía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Maldivas y Vietnam", explican.

Royal Flight también ha suspendido sus vuelos a Cuba y República Dominicana y se limitarán, como Azur, a fletar naves de regreso para sus turistas varados en la Isla

Por el momento, la única compañía aérea que mantiene sus previsiones de viajar a Cuba es NordWind, que vuela a Cayo Coco y Varadero. En el caso del primer destino, la empresa tiene un vuelo programado para el 20 de marzo, pero para ir hasta el balneario de Matanzas hay dos vuelos semanales durante todo el mes de marzo que aún se muestran visibles. La aerolínea rusa sí ha anunciado la cancelación de sus rutas a Europa, como exige la medida de los Veintisiete.

El reglamento aprobado por la Unión Europea que prohíbe la entrada en el espacio aéreo de naves rusas va más allá y también incluye a los aviones que mantienen acuerdos de código compartido o reserva de capacidad y los matriculados en Rusia o que estén controlados por personas físicas o jurídicas, entidades u organismos rusos. Esto implica que tampoco podrían existir acuerdos con Cubana de Aviación que cubran el trayecto o parte de él.

El mercado ruso ha ido en claro aumento en Cuba en los últimos años, hasta el punto en que se ha convertido en el que más crece. En 2019, llegaron a la Isla 178.000 turistas del país euroasiático. En 2020, ya con la crisis del covid-19, la cantidad bajó a 63.562 rusos, pero en 2021 lo hicieron 121.949, un buen dato relativo a pesar de las catastróficas cifras globales para el turismo cubano a partir de la pandemia.

La Isla no ha sido capaz de recuperar el terreno perdido, sobre todo ante República Dominicana, cuya estrategia le ha permitido alcanzar cifras récord. Los rusos, de hecho, empezaron este pasado año a preferir la vecina Isla a Cuba y en noviembre llegaron apenas 8.019, frente a los 21.387 de su competidora que, sin duda, también se verá afectada por las sanciones.

Las autoridades cubanas se han alineado junto a Rusia en esta crisis, como era de esperar, ya que en medio de la ruina económica generalizada Moscú es uno de los pocos aliados que le quedan a la Isla

Las autoridades cubanas se han alineado junto a Rusia en esta crisis, como era de esperar, ya que en medio de la ruina económica generalizada Moscú es uno de los pocos aliados que le quedan a la Isla. Sin embargo, las sanciones económicas impuestas no solo por EE UU y la UE, sino también por Japón, Canadá, Australia o Corea del Sur, no tardarán en hacer mella a la economía rusa, cuyo tamaño no supera a España (se encuentra en el puesto 11 del ranking mundial por PIB), y es fácil prever que no habrá despilfarros para sus socios latinoamericanos. Todos ellos –Venezuela y Nicaragua, aunque posiblemente también Brasil, que aún no ha condenado la invasión rusa–, además, se verán afectados por medidas como esta.

"Lo que se debe tomar en cuenta es que las sanciones sobre Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos Gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Rusia. Venezuela va a comenzar a sentir esa presión, Nicaragua también, al igual que Cuba", afirmó el encargado para el hemisferio occidental de EE UU, Juan González, en una entrevista de la Voz de América.

Según los cálculos de Ator, más de 150.000 turistas rusos están ahora mismo en el exterior, y más de 27.000 de ellos en países con problemas directos para su regreso. Las agencias Rosaviatsia y Rosturism, ambas estatales, están ahora trabajando con el Ministerio de Exteriores para sacar a sus ciudadanos de los países europeos en que se encuentran.

