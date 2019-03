Washington y La Habana se acusan mutuamente de injerencia en Venezuela

(EFE).- El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, acusó al Gobierno de Cuba de ser responsable por las decisiones que toma el régimen de Nicolás Maduro y el principal poder imperialista en Venezuela, contribuyendo a llevar "muerte y desesperación" al pueblo venezolano.

"Ningún país ha hecho más que Cuba para provocar tanta miseria en Venezuela", dijo Pompeo ante periodistas.

El Secretario de Estado agregó que "militares cubanos" operan dentro de Venezuela, violando la soberanía de ese país. También recalcó que los cubanos son quienes entrenan a la policía secreta "en métodos de tortura, vigilancia y mecanismos de represión".

"Maduro no tiene venezolanos a su alrededor. Está rodeado de cubanos. Son fuerzas que responden no al pueblo de Venezuela, y tal vez no a Maduro, sino al régimen cubano"

Según Pompeo, las Fuerzas Armadas cubanas han reemplazado a los soldados venezolanos y son los que custodian directamente a Nicolás Maduro.

"Cuba y Rusia están aplastando el futuro del pueblo de Venezuela para ayudar a Maduro", dijo el canciller. Pompeo recalcó que el pueblo venezolano vive hoy una de las peores crisis de su historia con una hiperinflación galopante, falta de comida, medicinas y electricidad.

"Esta historia no está completa sin reconocer el papel central que Cuba y Rusia han jugado y que continúan desempeñando", argumentó.

"Las naciones que respaldan a Maduro, por la naturaleza de su régimen ilegítimo, están llevando a cabo el mismo intervencionismo extranjero del que acusan a otros", dijo el titular de Exteriores en una rueda de prensa.

Durante más de 15 minutos, Pompeo arremetió contra Rusia y Cuba, dos de los países que respaldan a Maduro y consideran que Washington se está entrometiendo en los asuntos internos de Venezuela.

"Cuba -afirmó- es el verdadero poder imperialista en Venezuela. El Gobierno de Miguel Díaz-Canel está dando cobertura política a Maduro y sus secuaces para que puedan seguir en el poder".

Estados Unidos ha liderado la presión internacional sobre Maduro con sanciones económicas a funcionarios y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de divisas del país.

Además, Washington está evaluando la posibilidad de imponer sanciones secundarias a aquellas compañías que negocien con empresas controladas por Maduro, como Estados Unidos ha hecho en el caso de las firmas extranjeras que compraban petróleo a Irán.

En ese sentido, Pompeo explicó que Washington está presionando a varios países, incluida la India, para que no negocien con Maduro y ayer se reunió con el secretario de Exteriores indio, Vijay Gokhale, para pedirle que su Gobierno no se convierta en un "salvavidas económico del régimen de Maduro".

La mayor parte del comercio mundial de petróleo se realiza en dólares, por lo que Washington puede vigilar de cerca los intercambios de crudo internacionales.

Del total de exportaciones venezolanas de crudo, 450.000 barriles al día van a EE UU, 300.000 a la India y 240.000 a China.

Por su parte la Cancillería cubana emitió un comunicado en el que rechaza "enérgicamente" las declaraciones de funcionarios estadounidenses y el apagón que vive Venezuela que, según La Habana, es "un atentado terrorista". Cuba acusó a Estados Unidos de estar detrás de "una escalada en la guerra no convencional" contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Cuba rechaza de manera categórica esa mentira [su intervención militar en Venezuela], como rechaza con igual firmeza toda insinuación de que existe algún grado de subordinación política de Venezuela a Cuba o de Cuba a Venezuela", apuntó la Cancillería cubana.

"Es totalmente falso que Cuba esté participando en operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o los servicios de Seguridad. Se trata de una calumnia difundida deliberadamente por el Gobierno de los Estados Unidos", agrega la declaración publicada en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Habana acusó a EE UU de utilizar a la población venezolana "como rehén en la guerra no convencional" contra "el Gobierno legítimo que preside el compañero Nicolás Maduro Moros y la unión cívico-militar del pueblo bolivariano y chavista".

De este modo y como era previsible, el Gobierno cubano se ha alineado con el de Maduro en su tesis de que el corte eléctrico en Venezuela fue originado por un ataque cibernético a la central hidroeléctrica de Guri -que abastece a cerca del 70% del territorio de este país- y ha señalado directamente a Washington.

Aunque aún no se han presentado evidencias de la participación estadounidense en el supuesto ciberataque del pasado jueves, el Gobierno cubano sí argumentó que "la secuencia y modalidad de los hechos recuerda al sabotaje realizado a la industria petrolera en 2002" en el país suramericano.

En diciembre de aquel año se produjo una huelga petrolera para forzar la renuncia de Chávez que duró 63 días, en los que se desplomó la producción y se generaron pérdidas por unos 13.000 millones de dólares.

El fallo eléctrico del pasado jueves dejó sin luz a casi todo el país y más de 100 horas después continúan los apagones masivos e incluso se han producido episodios de violencia y saqueos en comercios en algunas ciudades.

La Cancillería de Cuba, además, rechazó la inclusión por el Departamento de Estado de Estados Unidos de nuevas entidades en la lista negra de empresas que pueden ser demandadas por supuestamente beneficiarse de propiedades nacionalizadas tras la Revolución.

"Rechazo incorporación arbitraria por parte del Departamento de Estado #EEUU de nuevas entidades cubanas a la lista infame, de noviembre de 2017 y 2018, de empresas de #Cuba bajo medidas adicionales de bloqueo", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de Twitter.

El canciller de la Isla afirmó en el mismo tuit que "ninguna entidad cubana debería estar listada".

La administración de Washington informó a través de un comunicado la ampliación de la relación a la que el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, añadió cinco compañías cubanas con las que quedará prohibido realizar cualquier transacción.

Los cambios al listado entrarán en vigor este martes cuando aparezcan publicados en el Registro Federal, el diario oficial del Gobierno estadounidense.

Las nuevas empresas incluidas en esa lista son un local en el balneario de Varadero y cuatro propiedades de la cadena cubana de instalaciones turísticas Gaviota, entre ellas los hoteles Habaguanex, Playa Gaviota y el Gran Manzana que administra el grupo suizo Kempinski, de acuerdo con un borrador de la disposición divulgado en Washington.

