Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se disputarán la presidencia en la segunda vuelta, que se celebra el 21 de junio.

Bogotá/El abogado derechista Abelardo de la Espriella sorprendió este domingo al obtener la mayor votación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, que tuvieron una participación del 57,88%, y disputará la segunda vuelta el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, que puso en duda los resultados.

La participación fue la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991 en un país tradicionalmente abstencionista en el que el voto no es obligatorio y la asistencia a las urnas suele ser ligeramente superior al 50%.

La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones informó que, con el 99,99% de las mesas informadas, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, recibió 10.361.413 votos (43,74%), lo que significa una ventaja de 673.168 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.245 sufragios (40,9%).

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, recibió 10.361.413 votos (43,74%), lo que significa una ventaja de 673.168 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.245 sufragios (40,9%)

Este resultado preliminar fue rechazado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien desde hace meses ha cuestionado la transparencia del sistema electoral y hoy dijo: "Como presidente no acepto los resultados del preconteo" y añadió que esperará el escrutinio que debe hacerse en los próximos días.

Petro reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República. El mandatario sostuvo que el conteo, elaborado por la Registraduría y cuyos resultados son informativos y no tienen validez jurídica, se basa en un software que presenta inconsistencias respecto al censo electoral oficial.

"Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (…) que tiene 800.000 personas adicionales», afirmó Petro, quien añadió que algunas de las mesas ya impugnadas demuestran que «centenares de miles de votos fueron agregados", aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

Por ello insistió en que los únicos resultados con validez legal serán los que determinen los jueces de la República en el escrutinio, en el que revisarán las actas y consolidarán oficialmente el resultado de las elecciones.

"Más de diez millones de colombianos confiaron en 'El Tigre', se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre", expresó por su parte De la Espriella, a quien sus seguidores identifican con el felino, al conocer los resultados.

El excéntrico y millonario candidato llegó al malecón de Barranquilla a bordo de una embarcación por el río Magdalena y le habló a sus seguidores desde una tarima protegida por un cristal blindado y decorada con luces amarillas, azules y rojas, los colores de Colombia. "Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar", advirtió.

En su discurso tras conocer los resultados, Cepeda fue menos enfático que Petro y planteó dudas sobre las cifras de la Registraduría.

"Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas", dijo Cepeda en Bogotá ante sus seguidores, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra.

La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, defendió la independencia y fiabilidad del sistema en su cuenta de X.

La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, defendió la independencia y fiabilidad del sistema en su cuenta de X

"Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas. De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta. Los resultados electorales deben respetarse", señaló.

Los simpatizantes del candidato del Pacto Histórico, que se congregaron en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá para seguir el conteo, quedaron lejos de la euforia esperada, aunque creen que el paso a la segunda vuelta mantiene intactas las opciones de la candidatura.

"Vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer, como siempre lo hemos hecho, hombro a hombro, persona a persona, cuerpo a cuerpo, para conquistar más corazones para el Pacto Histórico", afirmó una militante que consideró que el avance de la derecha era "inevitable" debido a la influencia de actores internacionales y a los recursos de los que, según dijo, dispone ese sector político.

"Nosotros tenemos que ir a convencer y argumentar que estamos del lado de la verdad, de la razón y que tenemos los argumentos para construir este país de manera distinta", concluyó.

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de votos, ocupó el tercer lugar y es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12% que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con un millón de votos, que representan el 4,26%. Otra candidata de centro, la ex alcaldesa bogotana Claudia López, se situó en el quinto lugar con 225.517 votos (0,95 %).

Tras las votaciones del domingo, la senadora Valencia no titubeó y anunció inmediatamente que apoyará en la segunda vuelta a De la Espriella.

"De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella", expresó Valencia, quien dijo que trabajará para que Colombia "no caiga en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan", en su opinión, el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, su compañero de fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, manifestó que los votos que esperaban recibir de buena parte de la derecha "desaparecieron" por la campaña de De la Espriella, que consideró "sucia, machista, homofóbica".

Oviedo, un economista, abiertamente homosexual, dijo que, a diferencia de Valencia, informará el próximo 3 de junio su postura de cara a la segunda vuelta porque es "una decisión seria"

Oviedo, un economista, abiertamente homosexual, dijo que, a diferencia de Valencia, informará el próximo 3 de junio su postura de cara a la segunda vuelta porque es "una decisión seria".

El candidato Fajardo, por su lado, aseguró que el millón de votos que obtuvo en la primera vuelta es "importante" para definir la contienda entre De la Espriella y Cepeda.

"Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho", dijo Fajardo en Bogotá tras conocer los resultados de la jornada.

El ex senador Roy Barreras, que apenas recibió 14.108 votos (0,05%) y quedó en el penúltimo lugar entre 11 candidatos, anunció su apoyo a la candidatura de Cepeda y le pidió al aspirante izquierdista buscar los "tres millones de votos" que considera que el centro político obtuvo este domingo para vencer a De la Espriella.