Abren los colegios electorales en Chile para el balotaje presidencial entre Jara y Kast

Santiago de Chile/Un total de 3.379 locales de votación con 40.473 mesas abrieron sus puertas este domingo para dar comienzo a las elecciones de la segunda vuelta presidencial en Chile, en las que se escogerá al sucesor del progresista Gabriel Boric.

Más de 15,6 millones de personas están llamadas a las urnas para ejercer su voto de forma obligatoria y elegir entre la comunista y candidata única de una amplia alianza progresista, Jeannete Jara (51), y el fundador del Partido Republicano (PR), José Antonio Kast (59).

Según analistas y sondeos publicados antes de la veda, el militante republicano llega a la segunda vuelta como claro favorito, abriendo más interrogantes sobre el margen de victoria que sobre el resultado final.

Tras quedar segundo en la primera vuelta con el 23,9% de los votos, Kast recibió el apoyo del libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, sumando más del 50% de las preferencias.

Jara, por otra parte, obtuvo la primera posición en los comicios de noviembre con un 26,9% de las preferencias, pero tiene poco espacio para hacer crecer su base electoral pese a ser la candidata única de una amplia e inédita coalición, que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana.

Católico y padre de nueve hijos, Kast sería el primer presidente en llegar al poder que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988.

A lo largo de su campaña, ha basado su discurso y posicionamiento solo en temas de seguridad y migración, las principales preocupaciones de los chilenos, según sondeos, y ha evitado difundir sus posiciones en materia de libertades individuales como su defensa del régimen –su hermano fue un ministro destacado de Pinochet–.

Entre otros puntos, ha eludido aclarar cómo planea recortar 6.000 millones de dólares del gasto público en los primeros 18 meses de su eventual gobierno y si liberaría a los ex militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Jara, en tanto, ha intentado desmarcarse de la impopularidad del gobierno de Boric y luchado contra un anquilosado anticomunismo muy expandido en Chile, además de defender su liderazgo al frente de leyes emblemáticas como el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones o la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

El presidente que salga de las urnas tendrá que lidiar a partir del 11 de marzo con un Parlamento dividido, donde los votos del Partido de la Gente (PDG) serán clave.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

Los centros de votación estarán abiertos hasta las 18:00 hora local y se espera que los resultados estén un par de horas después.