Lo acordado y lo pendiente en el diálogo venezolano impulsado por EE UU para la transición

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, saluda a la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, al cierre de la segunda ronda de las conversaciones impulsadas por EE UU.

Caracas/El chavismo y un sector de la oposición comienzan este viernes el cuarto ciclo del diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición en Venezuela con acuerdos ya suscritos, como la renovación de la máxima corte del país, pero con una agenda electoral aún por fijar.

A continuación, lo acordado, lo pendiente y un par de puntos claves más sobre este proceso:

Los acuerdos

Las partes, que iniciaron formalmente las negociaciones en agosto, han acordado una renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia –señalado por la oposición y organizaciones de derechos humanos de estar copado por afines al chavismo y ser un brazo ejecutor del Gobierno–, un proceso que se encuentra en la fase de presentación de candidaturas y que se espera finalice el 11 de diciembre con la designación de los nuevos jueces.

Las delegaciones, encabezadas por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la opositora Dinorah Figuera –y donde no está representado el partido de María Corina Machado–, también pactaron la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra –una de las principales demandas del chavismo aunque aún sin concretar–, además del desbloqueo de sitios web, incluyendo portales de noticias venezolanos e internacionales que estaban restringidos, entre ellos la agencia EFE.

Además, acordaron la revisión de leyes –aunque aún no se han revisado– que han sido usadas para inhabilitar políticos, como a la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado. También pactaron que se revisará la definición y tipificación de terrorismo en la normativa utilizada ampliamente para acusar a personas contrarias o críticas del chavismo, según ONG.

Lo pendiente

Pese a ser una de las principales demandas de diversos sectores, las partes no han alcanzado acuerdos concretos en tres ciclos de diálogo sobre la celebración de elecciones.

Más allá de la fecha de unos comicios, aún ni siquiera se ha pactado la renovación del Consejo Nacional Electoral –controlado por el chavismo–, que proclamó ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024 en medio de denuncias de fraude y sin publicar las actas.

Según Figuera, en Venezuela habrá "elecciones justas y blindadas", que estima sean a finales del próximo año o principios de 2028, pero antes se necesita "desmontar el aparato alrededor" del sistema electoral y crear las condiciones que garanticen la credibilidad del voto.

Entretanto, está pendiente que sigan avanzando procesos abiertos como el levantamiento de las restricciones para acceder a páginas web, ya que aún se registra un centenar de sitios bloqueados, y también que se reanude el proceso de liberación de presos, sobre todo políticos.

Un nuevo escenario

Esta nueva fase de conversaciones comenzará casi tres semanas después de que Machado regresara a Venezuela tras estar en el exterior desde diciembre de 2025, cuando salió para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

Desde su regreso, el 25 de octubre, la exdiputada se ha reunido con activistas opositores, familiares de presos políticos, estudiantes universitarios, afectados por el devastador doble terremoto del pasado junio.

Machado, cuyo equipo ha dicho que está dispuesta a sentarse a conversar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó recientemente que la transición política es "irreversible" y que espera que el proceso de diálogo entre el chavismo y el grupo opositor encabezado por Figuera tenga éxito y cumpla con su objetivo: la convocatoria electoral.

El plan de EE UU

Un alto funcionario del Departamento de Estado de EE UU explicó recientemente que el Gobierno de Donald Trump apoya una hoja de ruta en Venezuela para lograr la renovación de organismos como el judicial y el electoral en los próximos meses, lo que debería llevar a la mandataria interina a declarar vacante la Presidencia y abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

El pasado 9 de noviembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que, según la hoja de ruta, el renovado Tribunal Supremo debería estar constituido a mediados de diciembre y, "muy poco después", se creará el nuevo consejo electoral.

Según Rubio, aún quedan asuntos por resolver, como garantizar que los más de siete millones de venezolanos en el exterior puedan votar, una cuestión que abordó con el canciller venezolano, Oliver Blanco.

Además, registró egresos por 14.860 millones de dólares, lo que deja un saldo actual de 742,9 millones, detalló el ministro de Comunicación

Por otra parte, el Gobierno de Venezuela reportó este jueves el ingreso de 15.603 millones de dólares por concepto de petróleo y minería entre enero y noviembre de 2026.

Además, registró egresos por 14.860 millones de dólares, lo que deja un saldo actual de 742,9 millones, detalló el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, en su cuenta de X.

Del total de ingresos, añadió Pérez Pirela, 15.148 millones de dólares –equivalentes al 97,1%– correspondieron a la venta de petróleo y derivados, mientras que el porcentaje restante fue por la comercialización de gas, combustible para aeronaves (jet fuel) y otros.

Estados Unidos gestionó entre enero y septiembre más de 12.000 millones de dólares procedentes de la venta de recursos naturales venezolanos, principalmente petróleo, mediante un sistema de custodia para supervisar y autorizar el uso de esos ingresos por parte del Gobierno interino de Delcy Rodríguez, según un informe del Departamento de Estado.

Desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas, esos ingresos se canalizan a través de una cuenta custodiada por Estados Unidos, de manera que el Banco Central de Venezuela (BCV) debe solicitar su liberación en nombre del Gobierno interino y justificar su destino.

"El informe demuestra que el proceso está funcionando. Durante años, una cleptocracia saqueó la riqueza petrolera de Venezuela. Ahora, menos de un año después de la creación de la Cuenta de Custodia de Venezuela, esos ingresos benefician al pueblo venezolano", declararon fuentes del Departamento de Estado a EFE.

El documento, elaborado por la auditoría KPMG y cuyo contenido había adelantado The New York Times, señala que los depósitos superaron los 12.260 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año.

Hasta el cierre de septiembre, la Administración del estadounidense Donald Trump había autorizado desembolsos por 12.110 millones de dólares, mientras que otros 168,56 millones permanecían bajo custodia para futuras operaciones autorizadas.

DÇestacó el sector de la construcción, con un alza del 35,75%, debido a las inversiones destinadas a reparar los daños estructurales ocasionados por el doblete sísmico

El producto interno bruto (PIB) de Venezuela creció un 7,42% en el tercer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año pasado, informó este jueves el Banco Central de Venezuela (BCV).

El dinamismo del período estuvo impulsado principalmente por la actividad no petrolera, que experimentó un avance interanual del 6,28%, así como por el desempeño del sector privado en su conjunto, que creció un 8,02%, según detalló el BCV en una nota de prensa.

Entre las áreas con mayor expansión, destacó el sector de la construcción, con un alza del 35,75%, debido a las inversiones destinadas a reparar los daños estructurales ocasionados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Asimismo, las actividades financieras y de seguros aumentaron un 29,29%, los servicios de turismo un 8,95%, la agricultura creció un 7,13 % y la manufactura 4,32%.

Pese a este incremento, sindicalistas y trabajadores de varios sectores denuncian que persiste la crisis salarial en el país, donde el sueldo mínimo y la pensión equivalen hoy a unos centavos de dólar al mes a la tasa oficial del BCV.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves en su canal de Telegram que de "cada 100 dólares ingresados por concepto de petroleo y minería entre enero y noviembre de 2026, 99 se destinaron al pago de salarios de los trabajadores del sector público y de pensiones: 14.710 millones de dólares".

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que actualmente suman 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa del BCV.

Una familia en Venezuela de cinco personas necesitó en septiembre 761,35 dólares solo para gastos de alimentación, un aumento del 0,79% con respecto a agosto, cuando el costo de la canasta fue de 755,36 dólares, según cálculos difundidos en octubre por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros.