Los acusados de intentar asesinar a Cristina Fernández de Kirchner condenados a 10 y 8 años de prisión

Cristina Fernández de Kirchner fue apuntada por un arma en medio de una vigilia de apoyo.

Buenos Aires/Los acusados por intentar asesinar a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) el 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel y su entonces pareja, Brenda Uliarte, fueron condenados este miércoles a diez y ocho años de prisión, respectivamente.

Sabag Montiel, de 37 años, fue condenado a diez años tras ser considerado "autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, y con concurso ideal con el delito de portación de arma de guerra sin la debido autorización legal", según expresó la jueza Sabrina Namer, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6.

Uliarte, acusada por haber prestado colaboración a quien entonces fuera su pareja, fue condenada a ocho años de prisión por considerarla "participe necesaria penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado tentativa".

Nicolás Carrizo, considerado inicialmente como el presunto líder del grupo y liberado de su prisión preventiva en agosto de 2024 por falta de pruebas, fue absuelto por el tribunal.

Sabag Montiel activó aquel día el gatillo de un arma cargada y apta para el disparo a escasos centímetros del rostro de Fernández de Kirchner, sin que el disparo se efectuara por un fallo del arma.

Tras haber admitido en la audiencia inicial del juicio, el 26 de junio de 2024, que "quería matar a Cristina", el principal acusado denunció este miércoles en su declaración final que la causa en su contra "estuvo armada", en referencia a que fue un montaje..

Uliarte, por su parte, decidió no hablar ante el tribunal y Carrizo criticó la demora de la Justicia: "Los tres años que pasé preso nadie me los va a devolver", expresó.

La Fiscalía había solicitado 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte, mientras los abogados de Fernández de Kirchner habían solicitado 15 años para cada uno.

El intento de asesinato ocurrió frente al domicilio de la entonces vicepresidenta en Buenos Aires, mientras simpatizantes le expresaban su apoyo durante un juicio por presuntas irregularidades en la concesión de obras durante su mandato.

En esa causa, la ex presidenta fue finalmente condenada en junio de este año a seis años de prisión –que cumple en su domicilio– e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La audiencia se celebró sin simpatizantes de Fernández de Kirchner en las inmediaciones del tribunal. Tampoco acudió la ex mandataria, quien decidió no solicitar a la Justicia el permiso pertinente para asistir a la audiencia.

Los diez años de condena para Sabag Montiel se suman a una pena a cuatro años y tres meses de prisión que cursa desde mayo de este año por tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores de 13 años.