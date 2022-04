La aerolínea Magnicharters suspende sus vuelos entre Cuba y Nicaragua a partir de junio

A partir del próximo 30 de junio, la aerolínea comercial mexicana Magnicharters finaliza sus operaciones que conectan a Cuba con México, donde se hacía escala para su ruta a Managua, en Nicaragua, según publicó Directorio Cubano. "Cualquier duda o aclaración, los viajeros deberán verificarlo con la agencia que les haya vendido el vuelo".

La aerolínea, subsidiaria de Magnicun y Magnibus y que entró en operaciones en 1994, aseguró que hasta el momento no hay cancelaciones de sus vuelos ya programados. Incluso varios turoperadores de México, liderado por Viajes Bojórquez, promueven vuelos a La Habana en Semana Santa. Cuentan con seis traslados semanales en Boeing 737-300, con capacidad para 136 pasajeros.

Magnicharters se había convertido en la vía de salida de la Isla, luego de que sin explicación, la mexicana Viva Aerobus anunciara la suspensión de sus vuelos de Cuba a Managua aunque mantiene la ruta Monterrey-La Habana, que este sábado inició operaciones.

En esa lucha desesperada por abandonar La Haba se encuentra Mayelin. En febrero pasado vio truncada su vía de salida, cuando la aerolínea panameña Copa Airlines le hizo saber que había reprogramado su vuelo para abril.

La aerolínea, subsidiaria de Magnicun y Magnibus y que entró en operaciones en 1994, aseguró que hasta el momento no hay cancelaciones de sus vuelos ya programados

"No pude salir porque Panamá no me otorgó el visado de tránsito para salir junto con mi hijo", dice a 14ymedio. Su marido, quien se encuentra en Estados Unidos, se desesperó ante el cierre de vuelos por Viva Aerobus y buscó otras alternativas.

Un conocido les dijo que había una persona, "de las que compra todas las capacidades del avión y luego las vende", a través de la cual logró comprar boletos para este lunes. "El vuelo hace una escala en Cancún y de ahí a Managua". El marido, residente en Estados Unidos, pagó 4.500 dólares por el pasaje para ella y 1.500 por el del niño.

El pasado miércoles, los Gobiernos de Cuba y México concluyeron la XV ronda de conversaciones sobre el tema migratorio donde ambas partes se comprometieron a "garantizar un flujo de viajeros regular, ordenado y seguro".

El tránsito de migrantes cubano continúa por México. Este viernes se detuvo en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, a nueve originarios de la Isla, que viajaban ocultos en un tractocamión con 46 personas de Guatemala, cinco de El Salvador y 2 de Honduras, informó Migración en un comunicado.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.