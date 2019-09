¿Por qué ahora? Los demócratas se deciden a ir contra Trump

(EFE).- Nancy Pelosi, la demócrata con un cargo de mayor rango en EE UU, ha iniciado la investigación para un juicio político al presidente Donald Trump por tres razones: la gravedad de la ofensa, el impulso del ala más moderada del partido y el emocionante discurso de John Lewis, icono del movimiento por los derechos civiles.

La mujer más poderosa de Washington anunció este martes que tomaba esa decisión porque el presidente había cometido "traición". Pero, durante meses, Pelosi había evitado mencionar la palabra impeachment, como se conoce en inglés al juicio político o proceso de destitución.

¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora?

Hay una historia simple que contar

La investigación sobre la supuesta colaboración entre la campaña de Trump y el Kremlin durante las elecciones de 2016 era demasiado enrevesada: había un sinfín de protagonistas y subtramas.

Pero, la polémica llamada telefónica entre Trump y su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, es mucho "más simple", dijo a Efe Mark Peterson, profesor de Política de la Universidad de California.

La historia es mucho más clara: el 25 de julio, durante una llamada, Trump pidió a Zelenski que trabajara con el fiscal general de EE UU para investigar la conducta del exvicepresidente Joe Biden, aspirante demócrata para las elecciones de 2020, y de uno de sus hijos, Hunter, que asesoró a una empresa de gas ucraniana.

Días después de esa llamada, el mandatario ordenó frenar el desembolso de 400 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, en lo que los demócratas consideran un intento de Trump por presionar a Zelenski.

"Es una historia más simple. Trump, como presidente de EE UU, usó su papel como líder en política exterior para influir en el mandatario de otro país, Ucrania, que depende mucho de EE UU, y con el objetivo de promover los propios intereses políticos de Trump", resumió Peterson.

El impulso del ala más moderada



Pelosi durante meses había dicho "no" al juicio político porque, como líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, su misión siempre es proteger a la bancada y evitar que cualquier decisión les perjudique cuando tengan que volver a enfrentarse a las urnas en 2020.

Especialmente, la líder estaba "cuidando" a los demócratas más moderados porque, gracias a ellos, el partido recuperó la mayoría en la Cámara Baja en 2018 y porque ellos son especialmente vulnerables a nivel electoral, ya que representan distritos donde Trump venció en 2016.

Pero, la noche del lunes, siete demócratas moderados dieron la sorpresa: publicaron una columna de opinión en The Washington Post para pedir un juicio político contra Trump.

"Estas acusaciones son una amenaza contra todos aquellos a los que un día juramos proteger", se titulaba la columna.

Los demócratas que la firmaron fueron elegidos al Congreso en 2018 y todos tiene experiencia en el sector militar y de Inteligencia de EE UU, lo que les da una especial autoridad para decir que la llamada de Trump y Zelenski supone una amenaza para la seguridad nacional del país.

Los demócratas moderados creen que tienen la obligación patriótica de ir contra Trump. "Ahora creen que la historia está de su lado para hacer lo correcto", dijo a Efe Mark J. Rozell, el decano de la Facultad de Políticas de la Universidad George Mason, en Virginia.

Con ese impulso de los demócratas moderados, Pelosi se quedaba sin una razón para decir "no" al juicio político y no tenía más remedio que apostar por esa opción.

El emocionante discurso de John Lewis

El legislador afroamericano John Lewis es una de las voces más influyentes entre los demócratas. Hace medio siglo, acompañó al reverendo Martin Luther King cuando pronunció el famoso discurso "Yo tengo un sueño" en la "Marcha a Washington" de 1963.

Cuando Lewis, de 79 años, dio este martes un discurso desde su escaño en el Congreso, todos los demócratas estaban atentos.

"No podemos retrasarnos. No debemos esperar. Ahora es el momento de actuar. He sido paciente mientras probábamos otros caminos y otras herramientas. Nunca encontraremos la verdad a menos que usemos el poder otorgado a la Cámara de Representantes (...) El futuro de nuestra democracia está en juego ", manifestó Lewis.

Ese discurso fue un factor determinante, dijo a Efe José Parra, ex asesor del anterior líder demócrata en el Senado Harry Reid, y experto en comunicaciones políticas.

"Lewis tiene un manto de autoridad al que todo el mundo mira para usarlo como punto de referencia. Él no estaba tan a favor del juicio político anteriormente. Y creo que ver su cambio cristalizó la situación para muchos demócratas que estaban ambivalentes y vieron que la situación estaba clara", argumentó Parra.

Si algún demócrata estaba indeciso, Lewis despejó cualquier duda.

_______________________________________________________________________

