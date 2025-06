Los Ángeles protagoniza una de las mayores protestas contra Trump: "El pueblo unido jamás será vencido"

Los Ángeles/Decenas de miles de personas abarrotaron este sábado las calles del centro de Los Ángeles para expresar su indignación contra de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defender los derechos de los migrantes tras las recientes redadas que sacudieron la ciudad. Con banderas mexicanas y estadounidenses, la multitud se congregó frente a las puertas del Ayuntamiento del centro de Los Ángeles.

La multitudinaria protesta, a la que se estima que asistieron unas 30.000 personas, según Los Angeles Times, concurrió de manera pacífica al grito de "No al ICE", el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a cargo de las redadas contra migrantes, y con el despliegue de una enrome pancarta con el Preámbulo de la Constitución de Estados Unidos. "Estamos aquí para demostrar que luchamos por los derechos humanos, económicos y sociales, y civiles. Luchamos por los derechos de las mujeres y de los niños. Luchamos por el derecho a la salud y a la vivienda", dijo a EFE Bernie, uno de los miles de asistentes a la marcha.

Los manifestantes recorrían las calles mientras continuaban desplegados parte de los efectivos enviados por el Gobierno en los edificios federales, aunque se apreció una menor presencia de fuerzas de seguridad que en días pasados. Para enfatizar que las protestas sucedían en son de paz, muchos de los manifestantes ofrecían agua y alimentos a los efectivos deplegados los edificios federales.

Los manifestantes acudieron a la llamada al son de música tradicional mexicana y mensajes que defendían con orgullo a la comunidad inmigrante

Los manifestantes acudieron a la llamada al son de música tradicional mexicana y mensajes que defendían con orgullo a la comunidad inmigrante procedente, sobre todo, de México, la más predominante en el estado de California. Parte de las pancartas en rechazo a Trump hacían alusión a la riqueza que ha traído la influencia del país a EE UU, como los tacos, la horchata o la música. De hecho, algunos manifestantes salieron con banderas, trajes tradicionales mexicanos o con la cara pintada como la festividad del Día de Muertos.

"Orgullosos de pertenecer a una familia de migrantes" y "Detened la separación de familias", fueron los lemas que más se reptieron entre los mensajes que mandaban los manifestantes a Trump en estas protestas. Aunque también hubo quienes fueron un paso más allá, como Sophia, una artista que junto a sus amigos recrearon a Lady Justice", la diosa de la mitología romana que representa a la justicia, para personificar "cómo se desvanece ante nuestros ojos", explicó a EFE.

La joven teme porque la seguridad de la comunidad migrante en EE UU "sea desmantelada, destrozada de forma tan violenta". "Aquí hay personas muy queridas de la comunidad. Los Ángeles es una enorme fuente de diversidad", indicó.

La de Los Ángeles supuso una de las mayores concentraciones de las casi 2.000 que hubo en distintas ciudades bajo el lema Día sin Reyes y que tenían como uno de sus objetivos eclipsar el desfile militar que se celebraba en Washington para conmemorar el 250 aniversario del Ejército.

Pese a que este viernes el Gobierno pausó su campaña de redadas a discreción contra migrantes en determinados ámbitos, como el sector de la agricultura, restaurantes y hoteles, la mayoría de manifestantes centró sus reclamos contra el ICE. En Nueva York, la intensa lluvia no impidió que miles de personas ocuparan la famosa Quinta Avenida al grito de consignas como "¡No ICE, no Ku Klux Klan, no fascistas!" o "¿Cómo deletreas 'fascista'? ¡I-C-E!", y con banderas palestinas, estadounidenses y LGTBI, entre otras.

"La principal preocupación ahora son las redadas de ICE. Se están saltando todos los procesos legales para deportar inmigrantes, están señalando a personas solo por su raza", expresó a la agencia Michael, de 27 años y residente en la Gran Manzana. Por su parte, Leonard, también vecino de la ciudad, aseguró que, tras vivir bajo diversos Gobiernos y asistir a históricas protestas, como las que tuvieron lugar contra la guerra de Vietnam, este es el "peor" escenario político que ha presenciado en sus 76 años de vida.

Miles de personas se reunieron también en West Palm Beach (Florida), donde se encuentra la residencia de Mar-a-Lago

Miles de personas se reunieron también en West Palm Beach (Florida), donde se encuentra la residencia de Mar-a-Lago, para manifestarse contra Trump. En Austin, capital de Texas, el Capitolio estatal fue evacuado ante una amenaza "creíble" a los legisladores que planeaban participar en la protesta, que en esta ciudad está prevista para las 17:00 hora local.

Por otro lado, Chicago dio inicio a su protesta, a la que acudieron unas 20.000 personas, con un minuto de silencio por el asesinato de la legisladora estatal Melissa Hortman, del Partido Demócrata, y su marido, en lo que parece ser "un acto de violencia política", tal y como describió el gobernador del estado, Tim Walz.

El presunto asesino de Hortman había atacado antes al senador estatal John Hoffman, también de Minesota, y a su mujer, que tras someterse a una cirugía reciben ahora atención sanitaria.

Mientras, unas 80.000 personas llenaron las calles de Filadelfia, ciudad considerada la cuna del movimiento independentista y de la democracia estadounidense, en una manifestación a la que se unió Marthin Luther King III, el hijo mayor del difunto activista Martin Luther King Jr.