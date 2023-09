El aparato de propaganda del régimen cubano se enreda en sus desmentidos sobre los mercenarios

"Si Cuba, soberanamente, hubiese decidido permitir que en territorio nacional se contratara a mercenarios, no sería nada extraordinario", espetó en su programa de este domingo el vocero oficialista Guerrero Cubano. La emisión, nuevamente dedicada a analizar el caso de los reclutas cubanos que combaten del lado ruso en Ucrania, abordó como lícita la posibilidad de que sea el propio Gobierno quien la promueve, aunque negándola al mismo tiempo. "Todos sabemos que Cuba no lo hace, que nuestra Isla está suscrita a los principales convenios internacionales que lo combaten, pero oiga, si se hiciera, no tendría nada que ver".

El argumento del troll oficialista se desarrolló a continuación, repasando a los miles de polacos, estadounidenses, británicos o rumanos que se han unido a las filas ucranianas tras un reclutamiento promovido por el país, invadido por Rusia en febrero de 2022. Guerrero Cubano acusa de falta de moral a los "medios de Miami" que señalan la implicación del régimen en el reclutamiento, olvidando deliberadamente que el hecho en disputa no es el alistamiento voluntario y a título individual, sino la posible participación gubernamental.

La emisión de este domingo, dedicada íntegramente a este tema, mezcla distintos temas para desviar el foco del asunto central. Durante largos minutos, el programa aborda la filtración de datos de quienes presuntamente forman el contingente cubano, obtenidos tras el hackeo de los activistas ucranianos Cyber Resistance, que entregaron a Inform Napalm listados, pasaportes y otros archivos obtenidos tras entrar en las cuentas de correo de la sede del comando central de las Fuerzas Armadas de Rusia en la ciudad de Tula.

Guerrero Cubano intercala informaciones sobre Julian Assange, acusado de divulgar documentos secretos que, entre otras cosas, ponían en peligro la seguridad de las personas cuya identidad quedaba expuesta

El oficialista cuestiona, en primer lugar, que se haya tenido "nalguitas" de realizar una intrusión de ese calado pero, a continuación, pasa a alertar del grave delito que se estaría produciendo de ser cierto. Guerrero Cubano intercala informaciones sobre Julian Assange, acusado de divulgar documentos secretos que, entre otras cosas, ponían en peligro la seguridad de las personas cuya identidad quedaba expuesta. Según su versión, los medios de Miami, al exponer datos privados de ciudadanos cubanos está cometiendo una violación similar de la ley.

En el programa, Guerrero Cubano intenta exponer otras supuestas incongruencias que se han dicho en la prensa independiente o extranjera, en particular en América TeVé. Entre ellas se menciona la acusación de que las autoridades no han estampado en los pasaportes cuño de salida para ocultar la partida de los combatientes, cuando ya en octubre fue noticia que se dejaría de hacer salvo petición particular para agilizar trámites de salida porque el proceso está informatizado. El vocero oficialista se burla de lo que considera desconocimiento malintencionado de los periodistas y añade que es una evidencia la cantidad de viajeros que se mueven entre La Habana y Moscú aprovechando la exención de visado para "hacer compras".

La emisión señala a políticos, periodistas e influencers a quienes denomina "garrapatas" y que tratan de inventar una nueva campaña contra Cuba aprovechando en esta ocasión un conflicto en cuyo fin, afirma, no tienen interés. Entre los señalados están desde la congresista María Elvira Salazar al periodista Mario J Pentón, pasando por la activista Rosa María Payá, Cibercuba o 14ymedio, entre otros.

El interés del régimen en desvincularse del reclutamiento de cubanos para luchar con Rusia, que lo ha llevado a detener a 17 personas que serán acusadas de trata y tráfico de personas o mercenarismo, según el caso, continúa siendo tan relevante que el diario oficial del Partido Comunista, Granma, reflota hoy en su versión digital el informe anual que el Gobierno publica en agosto sobre delitos de trata de personas.

La noticia salió hace casi un mes en distintos medios del oficialismo y afirmaba que seis personas fueron juzgadas por ese tipo de delito en 2022, cinco de ellos vinculados a menores de edad. Hoy, la nota reaparece con su fecha original pero dos párrafos añadidos sobre "nuevas realidades" del "año en curso" y menciona la seriedad con que aborda la gravedad de estos casos, cuyo fin es el mercenarismo.

Pero los comunicados de quienes dudan de la versión oficial no cesan. Este domingo, el centro de ideas Cuba Siglo 21, liderado por Juan Antonio Blanco desde Miami, envió un texto en que señala que hay evidencias de un "esfuerzo colaborativo y concertado entre los gobiernos de Rusia y Cuba para organizar una red de reclutamiento de voluntarios cubanos que se unirían a las tropas rusas en Ucrania", por más que el régimen lo niegue.

Con eso, se trata de "construir una cortina de humo" para enmascarar "el posterior envío de fuerzas regulares a Ucrania". Todo "en perfecto acuerdo con Putin"

La organización sostiene que el hecho de denunciar como ilegal esta red permite a La Habana "afirmar que cualquier cubano que sea identificado luchando en Ucrania fue de aquellos que fueron previamente reclutados de forma privada en territorio de Cuba o Rusia, a espaldas del gobierno cubano, y que viajaron allí antes de desmantelar la red en la Isla". Con eso, se trata de "construir una cortina de humo" para enmascarar "el posterior envío de fuerzas regulares a Ucrania". Todo "en perfecto acuerdo con Putin".

Por último, tras desvincular el apoyo de Cuba a Rusia de las decisiones de Joe Biden como presidente de EE UU en su política hacia la Isla, la organización pide a la Unión Europea que rompa el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba "que no ha servido el propósito de avanzar hacia una sociedad abierta, pero ha entregado miles de millones de euros al gobierno cubano que los ha usado en la represión interna".

La demanda está, a su juicio, bien fundamentada en que la Isla colabora activamente en la "guerra genocida" que Rusia inició contra Ucrania hace más de un año y medio, y pide que los fondos destinados a La Habana sean entregados a países que "han tenido que asimilar de manera urgente a millones de desplazados y refugiados ucranianos", aunque estas ayudas ya existen.

