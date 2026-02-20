Arranca en Corea del Norte un Congreso clave para definir su futuro político y militar

Kim admitió que hace unos años el país apenas podía sostenerse económicamente, pero las cosas han cambiado.

Seúl/Corea del Norte inauguró un Congreso clave donde se definirá la dirección política del próximo lustro, afirmó este viernes la agencia de noticias estatal KCNA, mientras la atención se centra en la postura que adoptará ante Seúl y Washington en medio de su fortalecimiento de lazos militares con Rusia.

El noveno Congreso del Partido de los Trabajadores, máximo órgano de decisión del régimen, congregó en su inauguración el jueves a casi 5.000 participantes y 2.000 observadores según KCNA, y podría prolongarse aproximadamente una semana de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Unificación surcoreano.

Como viene siendo tradicional, Kim inauguró su tercer Congreso del partido único con un discurso, en el que en esta ocasión alabó el progreso económico del aislado país.

Sectores como la economía o la defensa registraron "éxitos notables, amplios y radicales" desde el anterior encuentro, celebrado en 2021, dijo. A la inauguración de ayer seguirá la evaluación del quinquenio anterior y la adopción de nuevas directrices en sectores como diplomacia, defensa y economía.

Sectores como la economía o la defensa registraron "éxitos notables, amplios y radicales" desde el anterior encuentro, celebrado en 2021, dijo

Industrias clave "se liberaron de la obsolescencia prolongada y del estancamiento", añadió. El mandatario comparó la situación actual de Corea del Norte con la de hace cinco años, cuando las condiciones "eran literalmente tan duras que tan a penas podíamos mantener nuestra existencia".

La maltrecha economía de Corea del Norte sufrió en 2020 una contracción del producto interior bruto (PIB) del 4,5%, según estimaciones del Banco Central surcoreano, pero recientemente ha mostrado indicios de recuperación. Según las últimas estimaciones del ente emisor, el PIB norcoreano creció un 3,7% en 2024, siguiendo al 3,1% de 2023.

Kim evitó mencionar explícitamente a Estados Unidos o a Corea del Sur, dejando abiertos interrogantes sobre cómo abordará la política exterior hacia ambos actores en medio del fortalecimiento de lazos con Rusia.

Además de reafirmar su estatus como Estado poseedor de armas nucleares, el profesor emérito de la Academia Nacional de Diplomacia de Corea del Sur (KNDA) Jun Bong-geun afirmó a EFE que uno de los puntos más sensibles será la posible institucionalización de la doctrina que define a Corea del Sur como "Estado hostil".

Gabriela Bernal, experta del Centro Europeo para Estudios de Corea del Norte, señaló por su parte a EFE que el tono hacia Seúl "seguirá siendo duro y hostil".

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, espera que haya cierta apertura durante su mandato para interactuar con Pyongyang. Pero si el Norte presenta a Seúl explícitamente como su enemigo en el Congreso, indicó Bernal , "esto significaría que la cooperación con Lee sería improbable".

En cuanto a Estados Unidos, "será interesante ver si Kim repite explícitamente sus declaraciones anteriores sobre su desinterés en las conversaciones o si mantiene un tono más abierto, y menos hostil", declaró Bernal. Corea del Norte expresó el año pasado una pequeña posibilidad de dialogar con Washington si se descarta el tema de la desnuclearización en las negociaciones.

En cuanto a Estados Unidos, "será interesante ver si Kim repite explícitamente sus declaraciones anteriores sobre su desinterés en las conversaciones o si mantiene un tono más abierto, y menos hostil"

El congreso se celebra en pleno fortalecimiento de los lazos entre Pyongyang y Moscú, que en 2024 firmaron un tratado integral que incluye un compromiso de defensa mutua en caso de agresión. Pyongyang ha desplegado además miles tropas norcoreanas en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania.

El ministerio de Unificación surcoreano estimó que Pyongyang podría promocionar los logros de su cooperación con Moscú, que también abarca intercambios tecnológicos y culturales.

En materia militar, se prevé que Pyongyang anuncie la sofisticación de la disuasión nuclear, y el fortalecimiento general de su Ejército, el cual fue anunciado recientemente por el líder en el aniversario de las Fuerzas Armadas.

Pyongyang podría reportar avances en el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) con múltiples ojivas, el despliegue de misiles hipersónicos o planes de nuclearización de componentes navales y aéreos, según el ministerio surcoreano.

Seúl también especuló con una eventual elevación formal de Kim al título de presidente, un cargo que ostentó su abuelo Kim Il-sung, pero que fue abolido en 1998. Los observadores consideran como señal que los medios estatales, desde 2024, se refieren al mandatario como "jefe de Estado".

Parte de la atención internacional en torno al Congreso se centrará también en ver si la hija de Kim, quien se cree que podría tener unos 13 años de edad y llamarse Kim Ju-ae, acompañará a su padre en el evento.

La joven acompañó al mandatario a China el pasado septiembre y participó en actos oficiales, y desde entonces se ha dejado ver junto a su padre en numerosos eventos en Corea del Norte.

Muchos expertos dudan, no obstante, sobre la posibilidad de que una mujer pueda llegar a liderar Corea del Norte en el futuro, dada la fuerte cultura patriarcal que caracteriza al país asiático

El Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano (NIS) ya afirmó hace dos años creer que la hija de Kim estaba siendo formada para poder suceder a su padre, y este mes recalcó que podría haber entrado en la etapa de ser "designada internamente como sucesora".

Muchos expertos dudan, no obstante, sobre la posibilidad de que una mujer pueda llegar a liderar Corea del Norte en el futuro, dada la fuerte cultura patriarcal que caracteriza al país asiático y a la posibilidad de que Kim y Ri hayan tenido hijos varones.

En las semanas previas a la inauguración del evento político de mayor relevancia en el aislado país, Kim ha repetido que fortalecerá todavía más a su Ejército, sin ofrecer detalles concretos sobre las nuevas capacidades militares.

Como en ediciones anteriores, se espera que Pyongyang exhiba su poderío militar en un desfile al finalizar el Congreso.