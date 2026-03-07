Ascienden a 10 los muertos en un ataque ruso contra un edificio de viviendas en Járkov

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque a un edificio residencial en Járkov, noreste de Ucrania, este sábado.

Berlín/La cifra de muertos en el ataque balístico ruso anoche contra un edificio residencial en la ciudad nororiental ucraniana de Járkov asciende ya a 10, entre ellos dos menores, informaron este sábado las autoridades, mientras el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, instó a no flexibilizar las sanciones, sino incrementar la presión sobre Rusia para restablecer la paz.

"El décimo cuerpo sin vida fue hallado bajo los escombros del edificio de cinco plantas", escribió el alcalde de Járkov, Ígor Terejov, en un mensaje en Telegram.

La oficina de la administración militar regional precisó que de la octava víctima mortal hallada bajo los escombros sólo se encontraron fragmentos.

En tanto, la cifra de heridos se sitúa también en 10, entre ellos dos niños de seis y once años, y una niña de 17.

Actualmente son casi 2.700 los edificios en la capital que se han quedado sin calefacción

Otros 1.905 edificios de viviendas se quedaron sin calefacción en Kiev tras el ataque nocturno ruso contra la capital de Ucrania, según informo este sábado su alcalde, Vitali Klichkó.

"Como consecuencia del ataque enemigo de la pasada noche y los daños causados a una infraestructura crítica, 1.905 viviendas de los distritos de Pechersk, Dnipró, Golosíiv y Solomianka se han quedado sin calefacción", señaló Klichkó en Telegram, y agregó que los servicios públicos trabajan para restablecer lo antes posible el suministro en estos edificios de varias plantas.

Así, actualmente son casi 2.700 los edificios en la capital que se han quedado sin calefacción, entre ellos bloques de apartamentos de varias plantas en los distritos de Dárnitsia y Dnipró, a los que todavía no se puede realizar el suministro debido a los daños críticos sufridos en la central térmica de Dárnitsia.

En enero, la mitad de los edificios de viviendas de Kiev, o aproximadamente 6.000, se quedaron sin suministro eléctrico como consecuencia de los daños sufridos por infraestructuras críticas en un ataque masivo ruso, reportó entonces Klichkó.

El presidente ruso, Volodímir Zelenski, había informado, por su parte, que Rusia atacó durante la noche con 29 misiles y 480 drones las infraestructuras energéticas de Kiev, las regiones de Jmelnitski y Chernivtsi, y las vías férreas de la región de Zhitomir, añadió, y señaló que se registraron daños además en las regiones de Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Vinitsia, Odesa, Poltava, Sumi y Cherkasi.

"No puede haber ninguna flexibilización de las restricciones contra los asesinos rusos mientras sigan matando a niños ucranianos mientras duermen"

"Rusia es un Estado terrorista. No puede haber ninguna flexibilización de las restricciones contra los asesinos rusos mientras sigan matando a niños ucranianos mientras duermen. No debe haber ninguna flexibilización de las sanciones o prohibiciones en eventos deportivos y culturales internacionales" instó en tanto el jefe de la diplomacia ucraniana en un mensaje en X, al referirse a la "escena espantosa" que se presenció en Járkov.

Agregó que "el régimen de Moscú no sólo aterroriza a Ucrania, sino que también siembra el terror por todo el mundo", "ayuda a Irán a asesinar y destruir" y "fortalece a la República Popular Democrática de Corea y su capacidad para amenazar a la región".

En ese sentido, subrayó la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia, "para restablecer una paz duradera para Ucrania y en aras de la paz y la seguridad internacionales".

Rusia realizó desde las 18.00 horas del viernes y durante la noche un ataque combinado contra infraestructuras críticas de Ucrania con drones de ataque y misiles terrestres y marítimos, según informó la Fuerza Aérea en su parte diario.

En concreto, las fuerzas rusas utilizaron en su ataque dos misiles hipersónicos Zircon, trece misiles balísticos Iskander-M/S-400, catorce misiles de crucero Kalibr y 480 drones, de los que unos 290 eran Shahed y el resto eran Gerbera, Italmas y de otro tipo.

Hasta las 8.00 horas del sábado, la defensa antiaérea ucraniana derribó o neutralizó ocho misiles balísticos Iskander-M/S-400, once misiles de crucero Kalibr y 453 de los drones de ataque, añade el comunicado publicado en Telegram.

La Fuerza Aérea agrega que se reportaron impactos de nueve misiles y 26 drones de ataque en 22 localizaciones, así como la caída de fragmentos de vehículos aéreos no tripulado en cinco.

"Un centro de almacenamiento, preparación y lanzamiento de drones de ataque enemigos del tipo Shahed ha sido alcanzado hoy"

Por su parte, las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron con misiles un almacén y base de preparación y lanzamiento de drones Shahed cerca del aeropuerto de la región ucraniana de Donetsk ocupada por Rusia, según informó este sábado el Estado Mayor ucraniano.

"En la zona del aeropuerto de Donetsk, un centro de almacenamiento, preparación y lanzamiento de drones de ataque enemigos del tipo Shahed ha sido alcanzado hoy por misiles ATACMS y SCALP. El ataque fue llevado a cabo por unidades de las Fuerzas de Misiles y Artillería del Ejército de Tierra, en colaboración con la aviación de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania", precisó el Estado Mayor en un comunicado en Facebook.

El reporte, acompañado de un vídeo que recoge el ataque, agrega que se registró un incendio a gran escala y una detonación secundaria.

Además, según agrega el Estado Mayor, unidades de las Fuerzas de Defensa infligieron al agresor el viernes y en la noche al sábado una serie de daños adicionales, en particular a un punto de control de drones en la localidad ocupada de Dibrova, en la región de Lugansk, y a un puesto de mando y observación e la zona ocupada de Krugliakivka, en la de Járkov.

Además, las Fuerzas de Defensa ucranianas atacaron unidades de artillería en posiciones de tiro en las zonas ocupadas de Tavilzhanka, en la región de Járkov, y Voskresenka y Novopavlivka, en la de Donetsk.

Asimismo, las fuerzas ucranianas atacaron concentraciones de efectivos rusos en las zonas ocupadas de Novogrigorivka y Zaliznichne, en la región de Zaporiyia; en Torske, en la de Donetsk, y en Sopich, en la de Sumi. "Se está determinando el alcance de los daños causados y las pérdidas del enemigo", añade el comunicado.