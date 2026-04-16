Ascienden a 17 los muertos y a más de cien los heridos en el peor ataque ruso de 2026 sobre Ucrania

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque ruso contra una instalación de almacenamiento civil en Kiev, Ucrania, 16 de abril de 2026, en medio de la invasión rusa.

El presidente del Consejo Europeo asegura que la UE seguirá presionando para "poner fin a esta guerra de terror"

Kiev / Bruselas/Las autoridades ucranianas han informado de la muerte de 17 personas, así como de más de cien heridos, como consecuencia del ataque rusos de este jueves sobre varias ciudades, entre ellas Odesa, donde han sido nueve los fallecidos, en el que es ya el peor en lo que va de año 2026.

"Lamentablemente, como consecuencia del bombardeo nocturno contra infraestructura civil en Odesa, se han confirmado 9 fallecidos y 23 heridos", ha comunicado el gobernador de la provincia, Oleg Kiper.

Hasta Odesa se ha trasladado el ministro del Interior, Igor Klimenko, quien ha denunciado que los ataques han seguido cayendo en zonas en las que ya estaban trabajando los rescatistas. "En Kiev, los invasores atacaron nuevamente cuando los servicios de emergencia llegaron para ayudar a los heridos", ha censurado.

"En Kiev, los invasores atacaron nuevamente cuando los servicios de emergencia llegaron para ayudar a los heridos"

"Kiev, Odesa y Dnipró fueron las ciudades más afectadas esta noche", ha contado el ministro del Interior en sus redes sociales. En la capital, se han registrado cuatro muertos, entre ellos un menor de edad, y 60 heridos. Su alcalde, Vitali Klitschko, ha alertado de que este viernes Rusia volverá a atacar la ciudad.

En Dnipropetrovsk, su gobernador, Oleksander Ganzha, ha lamentado la muerte de cuatro personas, después de que uno de los heridos no haya podido superar la gravedad de los heridos a pesar de los esfuerzos de los médicos.

La mayor parte de las víctimas se ha concentrado en la capital regional, Dnipró, aunque los proyectiles han caído también en Nikopol y otras área del río Dniéper.

Para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, los ataques de esta última noche son una nueva muestra de que Rusia no tiene interés en el proceso de paz y de que no se le puede conceder una nueva flexibilización de las sanciones, una vez ha finalizado la moratoria de Estados Unidos al petróleo ruso por la crisis energética por la guerra en Oriente Próximo y el Golfo.

"No puede haber una normalización de una Rusia así. La presión sobre Rusia debe surtir efecto. Y es importante que se cumplan todas las promesas de asistencia a Ucrania de manera oportuna", ha reclamado.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, condenó los ataques "atroces" de Rusia y denunció que el Ejército está llevando a cabo ofensivas "deliberadas" contra servicios de emergencia justo cuando "llegaban para salvar vidas".

"Anoche, Rusia lanzó otro ataque horrendo contra objetivos civiles en Ucrania. Mientras la población dormía en sus hogares, las ciudades de Kiev, Dnipro, Odesa y Járkov fueron atacadas con decenas de misiles balísticos y cientos de drones", dijo el político portugués en un mensaje publicado en una red social.

El portugués subrayó que la guerra que Rusia inició contra Ucrania en febrero de 2022 "ha fracasado", y que por ese motivo el Kremlin "opta por aterrorizar deliberadamente a la población civil"

Costa denunció que estas ofensivas del Ejército ruso se están llevando a cabo "deliberadamente" contra los servicios de emergencia ucranianos y criticó que se realizan justo "cuando los equipos de primera intervención llegaban para salvar vidas".

"Nuestros pensamientos están con los heridos y las familias de las víctimas de estos atroces ataques", transmitió.

El portugués subrayó que la guerra que Rusia inició contra Ucrania en febrero de 2022 "ha fracasado", y que por ese motivo el Kremlin "opta por aterrorizar deliberadamente a la población civil".

El presidente del Consejo Europeo abogó por "poner fin a esta guerra de terror" y por alcanzar una paz "integral, justa y duradera para Ucrania", basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

"Con ese fin, la UE seguirá aumentando la presión sobre Rusia. Y mantendremos nuestro firme apoyo a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa", sentenció.