Asesinan en México a un cubano en la barbería donde trabajaba

Es el segundo homicidio de un ciudadano de la Isla en ese estado en menos de un mes

Ciudad de México/El cubano José Miguel Costafreda Román fue asesinado a tiros este martes por la noche dentro de una barbería donde trabajaba en Ciudad Tecolutilla, municipio de Comalcalco, Tabasco, en el sureste de México. Según un funcionario de la Fiscalía municipal que habló de forma anónima con este diario, dos personas a bordo de una motocicleta ingresaron al local y atacaron directamente al hombre, de 30 años.

La fuente agrega que los disparos impactaron en la espalda de Costafreda Román, que aún presentaba signos vitales al llegar paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sin embargo, poco después falleció. Además, menciona que ya había sido amenazado antes.

El cuerpo del hombre nacido en Santiago de Cuba fue llevado al Servicio Médico Forense del municipio, a la espera de que algún familiar acuda, si es que tiene alguno cerca, pues el cubano había llegado de Estados Unidos luego de ser deportado a finales de 2024.

De acuerdo con datos del Tribunal de Florida, fue detenido en Tampa a finales de noviembre de 2024 y multado con 1.000 dólares por resistirse sin violencia a la autoridad y dar un nombre falso.

María Albert Hernández, reportera en Tabasco, señala a 14ymedio que el modus operandi del ataque “apunta a un cobro de piso”, es decir, que el joven se negara a pagar el dinero que los delincuentes le pedían a cambio de poder ejercer un trabajo. La comunicadora dice que ese tipo de extorsión “está muy fuerte acá. Ya es común que vayan motosicarios y actúen de esa manera contra quienes no paguen”.

En marzo del año pasado, el mayor sindicato patronal de México, Coparmex, alertó sobre el alza de este delito en el estado. “Sabemos, tenemos conocimiento de la muy desafortunada extorsión y cobro de derecho de piso, que para el caso es lo mismo”, señaló en ese entonces.

Tabasco fue líder el año pasado en número de detenciones por el delito de extorsión. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó, en agosto pasado, que luego de un mes de haber implementado la Estrategia Nacional contra la Extorsión en México, de 132 casos, 56 fueron en ese estado.

Este asesinato es el segundo en cuestión de semanas en contra de un ciudadano cubano en Tabasco. Apenas el 26 de diciembre se reportó el homicidio de otro joven nacido en la Isla, aunque en el municipio de Cárdenas, a poco más de 38 kilómetros de Comalcalco.

El medio local El Heraldo de Tabasco dio a conocer que personas armadas lo siguieron en la calle. El joven, de quien no se hizo público su nombre, se habría metido a un domicilio para refugiarse, pero los agresores lograron entrar y lo mataron en la vivienda. Luego huyeron.

Vecinos del lugar relataron que, al escuchar los disparos y ver al cubano gravemente herido, llamaron a los cuerpos de emergencia y de rescate, así como de las autoridades policiacas. Sin embargo, los paramédicos que acudieron encontraron a la víctima sin signos vitales.

Sobre ese caso, un reportero que cubre nota roja en Cárdenas, que pidió el anonimato, señala a este medio que “se sabía que el joven robaba” y que “ya lo habían amenazado antes”. Además, explica que, “la presencia de cubanos en el municipio ha crecido en el último año”.

Una oleada de cubanos ha llegado desde EE UU a ese estado en el sureste mexicano debido a las deportaciones masivas que ha emprendido la Administración de Donald Trump. El Heraldo de Tabasco informó en septiembre el caso de Humberto Gallo, un hombre que salió de Cuba en 1971 y que vivía en Florida desde ese entonces. “Es la política de Donald Trump la que nos tiene afectados, por eso estamos aquí”.

El hombre contó que es exiliado político. “Mi familia también estaba en esto y por eso el núcleo familiar tuvo que salir desde 1971; llegamos cuando existían los vuelos de la libertad”, explicó.

A sus 66 años, dijo que su familia se quedó en Estados Unidos debido a que tienen la nacionalidad de ese país y que para él, su principal preocupación, es encontrar ahora un trabajo en México. “Yo sé inglés, soy mecánico, sé soldar, tomar fotografías, remodelar una casa por dentro; gracias a esas cosas estuve viviendo todos estos años”.