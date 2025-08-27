Ataques rusos contra objetivos energéticos en Ucrania dejan 100.000 hogares sin luz

En la imagen, el Zu-22-3, un cañón aéreo de la era soviética empleado para derribar drones kamikaze Shahed cerca de Járkov, en el este de Ucrania.

Berlín/Moscú/El Ministerio de Energía ucraniano informó este miércoles de ataques nocturnos rusos contra infraestructuras energéticas en seis regiones del país –Poltava, Sumi, Chernígov, Járkov, Donetsk y Zaporiyia, en el centro, norte, este y sur–, que según el presidente Volodímir Zelenski dejaron temporalmente sin electricidad a unos 100.000 hogares.

"El ataque causó cortes de electricidad en las regiones de Poltava, Sumi y Chernígov, dejando a más de 100.000 hogares sin electricidad. Todos los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para restablecer el suministro lo antes posible", escribió Zelenski en X.

Casi un centenar de drones rusos fueron lanzados esta noche contra territorio ucraniano, con el objetivo deliberado de dañar la infraestructura civil, afirmó.

"Hacen falta nuevos pasos para incrementar la presión sobre Rusia para detener los ataques y para dar unas garantías de seguridad reales. Estamos trabajando con nuestros socios para ejercer esta presión", concluyó el presidente.

Poco antes, el Ministerio de Energía ucraniano había indicado que los drones rusos atacaron de forma deliberada infraestructuras de la energía y del transporte de gas y habló de un "masivo ataque terrorista".

En la región de Sumi, según habían adelantado las autoridades regionales, buena parte de los particulares y de las empresas de la capital homónima se quedaron sin electricidad después de que un dron impactara en una subestación clave sobre la 1:00 hora local.

En la región de Poltava, el enemigo llevó a cabo un ataque contra unas infraestructuras de transporte de gas, causando "daños significativos".

"Vemos los ataques rusos como una continuación de la política deliberada de la Federación Rusa de destruir la infraestructura civil de Ucrania en la antesala de la estación fría. Éste es otro acto de terror energético dirigido contra la población civil", remachó el Ministerio en su comunicado.

La Fuerza Aérea ucraniana aseguró en su parte matinal que en la madrugada de este miércoles ha conseguido neutralizar 74 de 95 drones rusos de tipo Shahed o kamikaze, así como drones réplica, en el norte, sur y este del país.

En Jersón (sur), de madrugada, una mujer de 81 años murió a consecuencia de un ataque de la artillería rusa y otra persona fue herida

Se registraron sin embargo 21 impactos en nueve emplazamientos diferentes. En la región central de Poltava, el gobernador Volodímir Kohut informó de un ataque ruso masivo que afectó a una empresa del sector energético.

El edificio administrativo, los vehículos y el equipamiento de la empresa sufrieron daños y se registró un incendio en las instalaciones, mientras que también hubo cortes de luz que afectaron a particulares y empresas a consecuencia del ataque, afirmó.

En la región central de Dnipropetrovsk, un edificio de cinco plantas fue dañado y se declaró un incendio en una explotación agrícola como resultado de los ataques con drones, según las autoridades regionales.

En Sumi (noreste), los ataques rusos produjeron cortes del suministro eléctrico que afectaron también el abastecimiento de agua de la capital regional homónima, de acuerdo con la administración militar regional.

Entretanto, en Jersón (sur), de madrugada, una mujer de 81 años murió a consecuencia de un ataque de la artillería rusa y otra persona fue herida, mientras que también en Zaporiyia (sur) se registraron dos heridos, según informó la agencia Ukrinform.

Más de la mitad de los ataques aéreos de la pasada noche se registraron en la región meridional de Rostov

Según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram, las defensas antiaéreas del país derribaron anoche 26 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país.

El parte castrense indicó que más de la mitad de los ataques aéreos de la pasada noche se registraron en la región meridional de Rostov, sobre cuyo territorio fueron abatidos 15 aparatos no tripulados.

La administración de Rostov del Don, la capital regional, indicaron que de acuerdo con informes aún preliminares en once edificios en el centro de la ciudad sufrieron daños como resultado del ataque.

"Se está precisando la información", dijo una fuente de la administración de la ciudad a la agencia oficial rusa TASS.

Los otros drones derribados anoche fueron destruidos sobre las regiones de Oriol (4), Bélgorod (3), Briansk (2) y Kursk (2), estas tres últimas también colindantes con Ucrania.