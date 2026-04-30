Aterriza en Venezuela el primer vuelo comercial directo de EE UU tras siete años de suspensión

Las autoridades estiman que "más de 100.000 pasajeros" lleguen al año con esta nueva ruta

Caracas/El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela aterrizó este jueves bajo la operación de American Airlines en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, luego de siete años de conexiones suspendidas.

El avión, proveniente de Miami, llegó a las 13:16 horas locales (17:16 GMT), y fue recibido con el tradicional arco de agua, dando la bienvenida a esta aerolínea estadounidense, la última en operar en Venezuela en 2019, cuando las conexiones aéreas fueron suspendidas en medio de las tensiones entre los Gobiernos de ambos países.

El encargado de negocios de EE UU en Caracas, John Barrett, consideró este jueves que Venezuela está abierta a los negocios con el mundo a propósito de la reanudación de vuelos, algo que calificó como un "hito histórico".

"Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestras personas, de nuestra gente, en los países", dijo Barrett desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado de La Guaira.

"Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestras personas"

Asimismo, subrayó que la reanudación de vuelos es un resultado directo del plan de tres fases –estabilización, recuperación y transición– establecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario Estado, Marco Rubio, luego de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas, el pasado 3 de enero.

"Bajo su liderazgo, hoy enviamos otra señal clara al mercado mundial de que Venezuela puede estar abierta a los negocios", apostilló Barrett.

A su lado, la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, indicó que estima que "más de 100.000 pasajeros" lleguen al año con esta nueva ruta y que el país suramericano sea un "eje de conexión" en la región. "Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas. Venezuela se ha preparado porque tenemos la capacidad", aseguró Faría.

El restablecimiento de la conexión directa, sin embargo, también ha generado críticas entre venezolanos dentro y fuera del país por el alto costo de los boletos. En redes sociales, usuarios han cuestionado que las tarifas iniciales de la ruta Miami-Caracas resulten poco accesibles para buena parte de la diáspora, pese a tratarse de un enlace largamente esperado para reunificaciones familiares, viajes de emergencia y trámites personales. Medios locales han reportado precios superiores a los 2.700 dólares ida y vuelta para finales de abril, aunque las tarifas varían según la fecha, la disponibilidad y la demanda.

La ministra de Transporte señaló que en el vuelo vienen "personalidades de transporte", sin mencionar nombres, para "continuar estableciendo las nuevas rutas para esta relación entre Venezuela y Estados Unidos".