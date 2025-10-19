Un atraco en el Louvre provoca el cierre del museo durante todo el día

Tres o cuatro personas penetraron en un montacargas, reventaron una ventana, tomaron el botín y huyeron en moto.

Los ladrones robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de los reyes franceses

París/El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, pero ha obligado a cerrar el museo durante toda la jornada. En un mensaje en su cuenta de X, la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, ha señalado que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre.

Por su parte, el museo se ha limitado a indicar en la misma red que va a estar cerrado este domingo “por razones excepcionales”. Posteriormente, el ministro francés del Interior, Laurent Núnez, informaba de que un grupo de ladrones robó esta mañana en solo siete minutos unas joyas en la galería Apolo del Museo del Louvre de “un valor patrimonial e histórico incalculable”.

“Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontremos a los autores y sobre todo los bienes robados”, declaró Núñez en una entrevista a la emisora France Inter.

El ministro no quiso precisar cuáles son las joyas sustraídas, más allá de que estaban en la galería Apolo, pero Le Parisien indicó que fueron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, incluidos un collar, una diadema y un broche.

Los ladrones han perdido en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia

Lo que sí explicó es que fueron tres o cuatro personas que penetraron en el museo utilizando un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso, y que los ladrones habían hecho prospecciones previas. Allí reventaron una ventana y se dirigieron a las vitrinas donde estaban las joyas y una vez con el botín huyeron en moto.

El titular de Interior insistió en que los ladrones “actuaron muy muy rápido”, pero también en que las fuerzas del orden acudieron “inmediatamente”, que están movilizadas y que en este tipo de sucesos su nivel de éxito es superior al 50%.

Por su parte, la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, reveló que los ladrones han perdido en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia.

En una entrevista con el canal TF1 en la que se le preguntaba por si se había localizado una corona, Dati respondió que “efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando”, sin precisar exactamente cuál es, aunque el diario Le Parisien, sin citar fuentes, había indicado poco antes que es la corona de la emperatriz Eugenia y que está fracturada.

El Louvre va a estar cerrado durante todo el día, sobre todo “para preservar las pruebas” del robo

También reiteró que todo se desarrolló “sin violencia” y que no hubo pánico entre el público, que fue evacuado por los empleados del museo con “profesionalidad”.

El Louvre va a estar cerrado durante todo el día, sobre todo “para preservar las pruebas” del robo con las que van a trabajar los investigadores, que tienen también imágenes de videovigilancia.

La Fiscalía de París, que es quien va a llevar las riendas de la investigación, abrió una investigación por robo de banda organizada y asociación de malhechores criminales.

El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8,7 millones de personas el año pasado. Ante los serios problemas de saturación, con una estructura de acogida diseñada en los años 1980 con la famosa pirámide, concebida para 4 millones de visitantes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación. Ese proyecto contempla un nuevo acceso en el patio conocido como Cour Carrée.