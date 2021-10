Las autoridades de Estados Unidos interceptan a 26 balseros cubanos

Un total de 26 balseros cubanos han sido detenidos en las últimas horas por las autoridades estadounidenses en su intento de llegar al sur de Florida.

Este jueves en la mañana, 13 de ellos, que tocaron tierra en los cayos de Florida en un bote rústico de madera, fueron puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, informó en su cuenta de Twitter el oficial Thomas G. Martin.

Otros 13 balseros fueron entregados hoy a la Real Fuerza de Defensa de Bahamas tras ser interceptados el pasado martes, aproximadamente a nueve millas de Cayo Anguilla, por la Guardia Costera de EE UU, según publicó la dependencia federal en sus redes sociales.

Pese al peligro que representa lanzarse al mar, los cubanos en el último año incrementaron la migración marítima. Entre 2018 y 2020 fueron interceptados solo 621 balseros mientras que este año los guardacostas estadounidenses han rescatado a 838 balseros, nueve de ellos devueltos a la Isla hace una semana.

La Guardia Costera recordó que repatría a su país de origen a las personas interceptadas en el mar a bordo de embarcaciones no aptas para navegar en su propósito de "evitar la pérdida de vidas en el mar".

El Capitán Shawn Koch, comandante de la Estación Aérea de Miami, alertó de que las tripulaciones mantienen "una presencia sólida con activos aéreos y marítimos para salvar vidas al sacar a los balseros de entornos inseguros y disuadir la migración ilegal".

También dijo que los guardacostas brindan ayuda humanitaria, "que incluye alimentos, agua, mantas y atención médica a los migrantes mientras están bajo la custodia de Estados Unidos".

#BREAKING @USCG Cutter Charles David Jr. transferred 13 Cubans to @TheRBDF, Thursday, following a rescue, Tuesday, approximately 9 miles off the coast of Anguilla Cay, #Bahamas due to safety of life at sea concerns. #SAR @USBPChiefMIP @DHSgov pic.twitter.com/kv2NvdeBg9