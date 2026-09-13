Las autoridades españolas congelan las cuentas de Tabacalera, socia del Estado cubano en Habanos S.A.

Chen Zhi, principal accionista indirecto del socio privado de Cuba en Habanos, fue sancionado por la Unión Europea.

La empresa española necesita autorización del Gobierno para pagar sus gastos y los salarios de su personal

Madrid/Las cuentas bancarias de Tabacalera, socio privado del Estado cubano en Habanos S.A., permanecen congeladas en España como consecuencia de las sanciones europeas contra el empresario chino-camboyano Chen Zhi. La compañía necesita ahora autorización de la Dirección General del Tesoro para efectuar pagos, una situación que llegó a retrasar incluso las nóminas de sus trabajadores.

La información fue revelada este sábado por la publicación francesa especializada L’Amateur de Cigare y comunicaciones internas de la empresa. Según esas fuentes, cada desembolso de Tabacalera destinado a proveedores, prestadores de servicios o gastos corrientes debe recibir previamente el visto bueno del Tesoro, que depende del ministerio español de Economía.

La Unión Europea sancionó a Chen Zhi el 30 de julio por su responsabilidad en una red de centros de estafas en Camboya vinculados con trata de personas, detenciones ilegales, torturas y trabajo forzado. Según Bruselas, el conglomerado Prince Holding Group, controlado por el empresario, participó en la explotación de personas obligadas a cometer fraudes digitales.

La mitad de Habanos S.A. pertenece a ITI Cigars, sociedad española controlada íntegramente por Tabacalera, mientras el otro 50% permanece en manos de la estatal cubana Cubatabaco

A comienzos de agosto, Tabacalera informó a sus empleados de que la congelación de las cuentas era la consecuencia más grave de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Chen Zhi el 30 de julio. La compañía advirtió entonces de posibles demoras en algunas operaciones y, poco después, Recursos Humanos confirmó un retraso en el pago de los salarios. En una comunicación posterior explicó que había obtenido del Tesoro las autorizaciones necesarias para desbloquear las nóminas.

El alcance del problema trasciende a la propia empresa española. La mitad de Habanos S.A. pertenece a ITI Cigars, sociedad española controlada íntegramente por Tabacalera, mientras el otro 50% permanece en manos de la estatal cubana Cubatabaco.

Esa estructura procede de la venta, en 2020, del negocio de puros premium de Imperial Brands. Allied Cigar Corporation pagó 1.040 millones de euros por las operaciones internacionales fuera de Estados Unidos, una cartera que incluía la participación del 50% en Habanos S.A. y buena parte de la red mundial de comercialización de cigarros cubanos.

Chen Zhi entró posteriormente en el entramado y llegó a controlar de manera indirecta el 57,1% de Allied Cigar. Su peso accionarial convirtió las sanciones internacionales en un problema directo para Tabacalera y las empresas vinculadas a ella.

Mientras tanto, la red comercial de Habanos acumula dificultades en varios mercados del continente

La nueva crisis llega apenas unos meses después de que la compañía pareciera haber estabilizado su situación. En mayo, Tabacalera salió del preconcurso de acreedores –procedimiento previo a la quiebra– en España después de obtener licencias temporales de las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido que le permitían continuar operando pese a las sanciones adoptadas en esos países contra Chen Zhi.

La autorización estadounidense se extiende hasta 2028 y la británica hasta 2031. Ambas permitieron normalizar parcialmente la relación con bancos, proveedores y clientes, pero no cubren las medidas adoptadas posteriormente por Bruselas. Tabacalera intenta ahora obtener una solución equivalente en el ámbito europeo.

Mientras tanto, la red comercial de Habanos acumula dificultades en varios mercados del continente. En Alemania, Fifth Avenue Products Trading GmbH, distribuidor exclusivo para ese país, Austria y Polonia, quedó el 9 de septiembre bajo administración provisional de insolvencia por decisión del tribunal de Waldshut-Tiengen.

La estrategia de elevar fuertemente los precios de marcas como Cohiba y Trinidad para situarlas en el segmento de ultra lujo tuvo consecuencias desastrosas

Días antes, Fifth Avenue había anunciado la suspensión temporal de nuevos pedidos y expediciones debido a restricciones bancarias relacionadas con las sanciones contra uno de sus accionistas. En Suecia, Elite Trading Scandinavia se encuentra en liquidación después de haber perdido anteriormente su licencia de distribución en medio de las dudas sobre sus vínculos con Chen Zhi.

En cambio, Tabacalera sigue suministrando habanos a los distribuidores, según una investigación de L'Amateur de Cigare en varios puntos de venta.

El empresario, actualmente detenido en China, fue durante años prácticamente desconocido para la mayoría de los consumidores de habanos pese a su peso dentro de la estructura empresarial. Investigaciones recientes han reconstruido su influencia sobre el negocio y la estrategia de elevar fuertemente los precios de marcas como Cohiba y Trinidad para situarlas en el segmento de ultra lujo, con consecuencias desastrosas para las ventas de habanos en varios mercados.