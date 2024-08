Las autoridades rusas admiten la incursión ucraniana en otra localidad de la región de Kursk

Moscú/Las autoridades rusas reconocieron este domingo la incursión ucraniana en el distrito de Belovski de la región de Kursk, colindante con la vecina Sudzha, por donde las tropas entraron a Rusia el martes pasado sin que se haya logrado hasta ahora su expulsión. "Ayer se registró la entrada de un grupo subversivo ucraniano en el territorio del distrito de Belovski, nuestros defensores lograron estabilizar la situación", escribió el gobernador en funciones de Kursk, Alexéi Smirnov, en su canal de Telegram.

Smirnov aseguró que actualmente en esa zona "no hay combates" y que las tropas rusas hacen "todo lo necesario para proteger a la población civil". "Es importante no dejarse llevar por el pánico. Pero si quieren abandonar voluntariamente el distrito, lo pueden hacer", dijo, y llamó a los lugareños a contactar con las autoridades locales o llamar a una línea telefónica especial para informarse sobre las posibilidades de evacuación.

En la noche de este sábado varios blogueros militares rusos informaron sobre la entrada de tropas regulares ucranianas en el distrito de Belovski con armamento pesado, información que luego fue retractada por ellos mismos. Según datos oficiales, al menos 76.000 personas abandonaron desde el martes pasado las localidades próximas a la frontera con Ucrania en la región de Kursk.

A la vez, este domingo las autoridades de otra región fronteriza, Bélgorod, también informaron de la huida de la población de algunas localidades colindantes con la vecina Kursk ante el temor a la intensificación de los ataques.

Las autoridades de otra región fronteriza, Bélgorod, informaron de la huida de la población de algunas localidades colindantes con la vecina Kursk

El avance de las tropas ucranianas por Kursk desde el pasado martes se ralentizó este fin de semana coincidiendo con la llegada de refuerzos de Moscú, pero la actividad de las fuerzas de Kiev dio lugar a temores de nuevos ataques fronterizos a gran escala. "Durante la última jornada se rechazaron los intentos de unidades enemigas de adentrarse profundamente en territorio ruso", afirmó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

Moscú subrayó que las unidades de la agrupación Séver (Norte) y la aviación rusa, así como los refuerzos que llegaron a Kursk entre ayer y hoy, continúan combatiendo al enemigo al que causaron hasta 175 bajas en un día, asevera. En total, desde el inicio de la incursión Ucrania ha sufrido más de 1.100 bajas, según Defensa.

A la vez, Rusia señaló que sigue combatiendo también en el Donbás, donde el Ejército ruso ha mejorado sus posiciones en varios sectores del frente a lo largo de la jornada pasada.

La escasa información sobre la ofensiva ucraniana y el silencio de las autoridades de Kiev no permite a los analistas evaluar correctamente su magnitud. En su último informe diario, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) aseguró que las tropas ucranianas habían logrado adentrarse 20 kilómetros en territorio ruso y no 35, como se había informado el viernes. Además, aunque ese día se difundió un video que muestra a soldados ucranianos cerca del centro de la ciudad de Sudzha, a unos 8 kilómetros de la frontera, el ISW no ha podido confirmar que la localidad se encuentre totalmente bajo control ucraniano.

Los blogueros militares rusos informaron, por su parte, de que las fuerzas rusas lograr parar el avance ucraniano hacia Lgov y Korénevo, dentro de la región de Kursk. También se informa sobre la recuperación de la localidad de Martínovka, que había caído en manos de las tropas de Kiev en el marco de su ofensiva.

Paralelamente, los canales de Telegram ucranianos difundieron imágenes de una supuesta entrada de sus grupos subversivos en territorio de la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Kursk y con Ucrania. El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, aseguró que había visto los polémicos videos, pero aseguró que los lugareños no habían alertado de la posible presencia del enemigo en la comunidad en cuestión.

Ante la amenaza de nuevos ataques, las autoridades rusas declararon el "régimen de operación antiterrorista" en tres regiones fronterizas

"No han visto al enemigo, ni han escuchado disparos", aseguró y llamó a las fuerzas del orden a esclarecer la situación. Sin embargo, ante la amenaza de nuevos ataques, las autoridades rusas declararon el "régimen de operación antiterrorista" en tres regiones fronterizas: Kursk, Bélgorod y Briansk.

Mientras, la agencia nuclear rusa Rosatom alertó de que las acciones de las fuerzas ucranianas en Kursk, que acoge una central atómica, "representan una amenaza directa" no sólo para esa planta, ubicada en la ciudad de Kurchatov, "sino también para el desarrollo de toda la industria mundial de la energía nuclear". Según la empresa, este jueves en el recinto de la planta atómica fueron hallados fragmentos de unos misiles derribados, incluido la zona del complejo de procesamiento de residuos radiactivos.

Además, los ataques de Kiev en Kursk dejaron ayer sin electricidad la ciudad de Kurchatov, situación se que pudo subsanar en unas horas.

La guerra entre Rusia y Ucrania resonó hoy en Bielorrusia, cuyas autoridades acusaron a Kiev de violar su espacio aéreo y escalar así las tensiones entre ambos países. El ministro de Defensa de Bielorrusia, Víktor Jrenin, anunció que el país eslavo reforzará sus tropas en la frontera con Ucrania tras derribar unos drones lanzados por Kiev.

"El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas dio instrucciones para reforzar la agrupación de tropas en las direcciones tácticas de Gómel y Mozir, declaró Jrenin. Entre los equipos que Minsk traslada a la frontera se encuentran los sistemas de misiles Polonez e Iskander, precisó. La nueva escalada de tensiones entre Minsk y Kiev se produce poco después de que ambos países decidieran retirar sus refuerzos de la frontera común al considerar improbable la posibilidad de un ataque en ese frente.