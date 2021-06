Cuatro balseros cubanos fueron rescatados en las costas mexicanas de Yucatán

Otros cuatro balseros cubanos fueron rescatados este lunes frente a las costas mexicanas de Yucatán por un barco pesquero y fueron trasladados a Mérida por efectivos del Instituto Nacional de Migración.

Según declararon los pescadores a la prensa local, cuando los encontraron, los cubanos llevaban nueve días en el mar en una precaria embarcación construida con láminas. "No comentaron nada, no dieron sus nombres ni lugar de procedencia", dijo El Diario de Yucatán, que no precisó si serán o no deportados.

Por otra parte, en Rivera, en el norte de Uruguay, fueron liberados cuatro migrantes, entre ellos dos cubanos y dos venezolanos, que tenían encerrados con candado en una habitación y sin alimentos dos individuos, un hombre de 63 años y una mujer de 55, que se hacían pasar por una ONG y los extorsionaba.

La emigración de la Isla es una pila abierta, no solo rumbo a la península yucateca, sino por mar hacia Florida y por tierra a través de Centroamérica

Ambos fueron detenidos. Según el medio A Plateia, todos los extranjeros habían entrado al país de manera legal procedentes de Brasil. Al llegar a Rivera, los detenidos los abordaron fuera de las oficinas migratorias diciéndoles que durante un mes les darían casa y comida sin costo.

La emigración de la Isla es una pila abierta, no solo rumbo a la península yucateca, sino por mar hacia Florida y por tierra a través de Centroamérica. El lunes fueron interceptados al menos 150 cubanos irregulares que viajaban en tres autobuses al sur de Costa Rica. Ese mismo día fueron repatriados los 46 balseros, entre ellos los que se transportaban en una embarcación que sufrió un accidente frente a Cayo Hueso, Florida, el pasado 27 de mayo, que dejó dos muertos y 10 desaparecidos.

Igualmente el lunes, se publicaron en redes sociales las imágenes de 11 balseros que sí consiguieron pisar tierra en una playa de Key Biscayne, en el condado de Miami-Dade.

Desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 323 cubanos. Aunque las cifras de interceptaciones en el estrecho de Florida han aumentado en los últimos meses, están lejos de los picos de más de 5.000 balseros reportados tras el acercamiento a Cuba que inició en 2014 el expresidente Barack Obama.

