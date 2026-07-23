El Banco Mundial cifra en 19.600 millones de dólares los daños por los terremotos en Venezuela

La noche de este miércoles, uno de los hombres que participaba en las labores aseguró haber escuchado un golpe que interpretó como una posible señal de vida.

Un mes después de los sismos, las autoridades no ofrecen un balance de desaparecidos, que una plataforma ciudadana estima en 29.400

Caracas/Entre túneles excavados bajo los escombros, altares improvisados sobre el hormigón y morgues donde se perdió el rastro de algunos cadáveres, miles de venezolanos siguen buscando a sus familiares un mes después de los dos terremotos que devastaron el norte del país. El balance oficial asciende a 5.398 muertos, pero las autoridades no han ofrecido una cifra de desaparecidos, que una plataforma ciudadana estima en unos 29.400.

La magnitud económica del desastre también comienza a conocerse. El Banco Mundial calculó este jueves en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia.

La Guaira, uno de los estados más golpeados, continúa siendo escenario de búsquedas desesperadas. En Caraballeda, entre los restos de una urbanización construida por el Gobierno, grupos de ciudadanos excavan con picos, palas y equipos de protección, aunque algunos trabajan prácticamente con las manos desnudas.

Los voluntarios siguen incluso el rastro de las moscas para localizar posibles cadáveres y abren túneles entre toneladas de hormigón. La noche de este miércoles, uno de los hombres que participaba en las labores aseguró haber escuchado un golpe que interpretó como una posible señal de vida. La alerta movilizó a voluntarios y mantuvo a bomberos y ambulancias preparados ante la posibilidad de encontrar un superviviente.

"Tenemos que sacar a nuestra familia, así sea a pulmón, en las circunstancias que sea. Nosotros no podemos dejar a nadie atrás"

"Existe algo llamado fe", dijo a EFE Gómez Arroyo, líder de la brigada que detectó el sonido y posteriormente encontró señales de calor mediante un escáner. Aunque ha transcurrido casi un mes desde el desastre, los familiares se resisten a abandonar las búsquedas.

Javier Navarro, de 36 años, intenta localizar a nueve miembros de su familia. Hace apenas tres días encontró los cadáveres de su madre y su abuela, ambos en avanzado estado de descomposición. Ahora continúa excavando durante la noche para evitar el intenso calor de La Guaira, acompañado por familiares que se turnan en las labores y vecinos que les proporcionan alimentos y herramientas.

"Tenemos que sacar a nuestra familia, así sea a pulmón, en las circunstancias que sea. Nosotros no podemos dejar a nadie atrás", aseguró Navarro.

El hombre ha discutido con operadores de maquinaria pesada para impedir que retiren los escombros en los lugares donde trabajan los llamados "topos", como se conoce a quienes se internan en los túneles improvisados. Tampoco contempla abandonar el lugar si las autoridades ordenan suspender las búsquedas. "No nos vamos a rendir", insiste.

Mientras unos buscan a sus familiares bajo las ruinas, otros enfrentan un laberinto burocrático para recuperar cadáveres que ya habían sido rescatados. Es el caso de la familia de Amir Infante, un adolescente de 16 años que sobrevivió durante al menos 13 horas atrapado entre los restos de un edificio de Playa Grande.

El desastre deja también una factura que amenaza con prolongar durante años la crisis venezolana

El joven, estudiante de música, quedó aprisionado entre las puertas de una nevera mientras el inmueble se derrumbaba sobre él. Fue sacado con vida por unos vecinos, pero falleció poco después. Su padre, Jaime Infante, llevó el cadáver en brazos y en una moto hasta un hospital de La Guaira, donde fue depositado junto a otros cuerpos e identificado con un código.

Cuando la familia terminó los trámites para obtener el acta de defunción y acudió a recogerlo para enterrarlo, nadie pudo explicar dónde estaba.

La tía del adolescente, Yanira, asumió entonces la búsqueda junto a la madre del joven. Recorrieron hospitales y morgues de La Guaira y Caracas y revisaron repetidamente los contenedores donde se almacenaban los cadáveres. El código asignado al cuerpo, según les explicaron, no permitía determinar su procedencia.

La familia espera ahora someterse a pruebas de ADN después de que el Estado convocara a los familiares de desaparecidos para intentar identificar los cuerpos que permanecen sin nombre.

Amir había hablado con EFE durante la madrugada del 25 de junio, mientras permanecía atrapado. Temía quedar inválido después del terremoto. Su padre, que había conseguido salir de los escombros para buscar ayuda, lo recuerda como un "guerrero". "Ese muchacho me esperó para morir", lamenta.

El desastre deja también una factura que amenaza con prolongar durante años la crisis venezolana. Según la evaluación del Banco Mundial, el 47% de los daños corresponde a viviendas, con pérdidas estimadas en 9.300 millones de dólares. Otros 5.200 millones corresponden a infraestructuras y 5.000 millones a edificios no residenciales.

Buscan a quienes las cifras oficiales todavía no cuentan

La Guaira y el Distrito Capital concentran cerca del 47% del impacto económico. Si se suman Miranda y Carabobo, los cuatro territorios reúnen el 85% de los daños calculados por el organismo.

El Banco Mundial advierte además de que, si la reconstrucción depende únicamente de trasladar recursos destinados a otros proyectos y no aumenta la inversión pública y privada, parte de las obras podría continuar inconclusa dentro de una década. En ese escenario, la capacidad productiva, el producto interno bruto y el consumo se mantendrían por debajo de los niveles anteriores a los terremotos al menos hasta 2036.

El organismo asegura que trabaja con el Gobierno venezolano, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF para definir el apoyo técnico y financiero destinado a la recuperación. La evaluación llega tres meses después de que el Banco Mundial reanudara sus relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019 por la disputa internacional sobre el reconocimiento del Gobierno entonces encabezado por Nicolás Maduro.

Mientras se hacen cálculos sobre los miles de millones necesarios para levantar nuevamente las ciudades, en La Guaira la reconstrucción todavía parece lejana. Sobre los restos del edificio La Estrella, en Macuto, familiares de las víctimas han colocado flores y pétalos y han rociado las ruinas con agua bendita. A pocos kilómetros, otros continúan entrando en túneles abiertos entre los escombros. Buscan a quienes las cifras oficiales todavía no cuentan.